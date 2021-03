Anda Chelaru prolonga su vinculación con el Adesal

La dirección deportiva del Adesal y la jugadora rumana Anda Chelaru han llegado a un acuerdo para que la vinculación entre ambas partes se prolongue hasta el final de la presente temporada. La misma se comprometió con el club de La Fuensanta en el tramo final de la primera fase de la competición de la Liga Guerreras Iberdrola y lo hizo de manera altruista, gesto que fue agradecido por el club. Ahora, tras cristalizar las negociaciones, regresa a Córdoba con la intención de ayudar a conseguir la permanencia de categoría.

“Creo que el equipo está más que preparado para la segunda fase y está preparado sabiendo que hay que dejarlo todo en cada uno de esos partidos”, ha afirmado antes de salir desde Tenerife hasta Córdoba.

Chelaru retomó la actividad deportiva en esta nueva etapa con el Adesal. La rumana jugó dos partidos ante el Morvedre y el Salud Tenerife actuando como central y pivote, así como ayudando en tareas defensivas. Al respecto, ha afirmado que “me he sentido muy bien en el equipo y me integré bien dentro del grupo, porque me han dado confianza”. Incluso, se puso una tarea al asegurar que “me falta un poco mejorar en las acciones de juego de ataque, pero espero hacerlo lo antes posible para ayudar más”. Y es que asegura que “aún no se ha visto lo mejor de mi juego y sé que puedo aportar mucho más”. La jugadora rumana se incorporará mañana a los entrenamientos con el fin de iniciar la segunda fase el próximo fin de semana en la pista del Zuazo.