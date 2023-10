Felipe Reyes ya forma parte del 'Hall of Fame' del baloncesto español

Sevilla ha vuelto ha convertirse en el epicentro del baloncesto nacional. La ciudad andaluza acogió la ceremonia de ingreso de la segunda promoción del Hall of Fame del baloncesto español, que se ha celebrado este jueves en las instalaciones del Estadio La Cartuja en la capital hispalense. Ha sido de nuevo una velada emocionante y espectacular, protagonizada por grandes leyendas de la historia del baloncesto, jugadores, jugadoras, entrenadores, directivos, periodistas… Además, contó con la presentación de Marta Fernández y Francisco José Delgado y con la actuación del violinista Alejandro Ortega. Eso sí, lo más significativo a nivel califa, es que la gala tuvo acento cordobés.

El pívot Felipe Reyes ha sido uno de los miembros de esta selecta promoción, compartiendo rango con figuras de la talla de Pau Gasol, que en este 2023 también ha entrado en el Hall of Fame de la NBA; Luis Scola, Pepu Hernández, Laia Palau, Fernando Romay, Dirk Nowitzki o Bozidar Maljkovic. Un elenco de estrellas de todo el panorama mundial y que, desde este jueves, ya tienen su nombre guardado en un registro para la eternidad.

El cordobés, jugador histórico del Real Madrid y de la selección española, siendo uno de los mejores reboteadores de toda la historia en Europa, recibió el reconocimiento de manos de su excompañero y ahora presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa. “Para mí hoy es un día muy especial, me siento muy orgulloso de entrar en el Hall of Fame junto a grandes compañeros y rivales que me hicieron mejorar, como Luis Scola, Pau, amigo, con el que he compartido momentos muy bonitos”.

Asimismo agradeció “a la FEB por dejarme estar aquí, y a mi amigo Jorge, mi compañero de habitación tantos años, me ha emocionado mucho que haya sido él quien me haya entregado este reconocimiento”, finalizando con unas palabras de recuerdo para sus dos clubes, Estudiantes y Real Madrid, y de agradecimiento a “los dos entrenadores que están aquí, Pepu y Boza, y por supuesto a mi familia, a mis padres, a Alfonso, mi mujer Kirenia, mis dos hijos”.