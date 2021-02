Córdoba participa en el éxito internacional de ‘Corre por una causa’

La pandemia de Covid-19 no impide que, de una forma u otra, la vida continúe. Pese a que en ocasiones resulta difícil, la sociedad trata de seguir adelante dentro la conocida nueva normalidad. Sobre todo cuando existe un trasfondo solidario como es el caso en esta ocasión. No en vano, es la generosidad lo que mueve la prueba ‘Corre por una causa’, organizada desde hace diez años por Entreculturas y que tuviera lugar durante el fin de semana. Eso sí, de manera diferente y especial pues las circunstancias hacen imposible la celebración de una carrera de carácter popular como es costumbre. Con todo, la institución cierra con éxito un año más su evento, dirigido a colaborar con no pocos proyectos de cooperación en relación a la educación.

Esta vez la carrera contó con un formato muy distinto, al desarrollarse de modo virtual -esto es con cada participante en un lugar determinado- y en diversos lugares de todo el planeta. Por supuesto, Córdoba, la provincia, estuvo presente y lo hizo con cerca de mil personas inscritas. No fue una cifra baja si se considera que el total fue de en torno a 14.000 atletas populares en 30 países. De esta forma, hubo un respaldo importante para una competición solidaria que, por otro lado, celebraba su décimo aniversario. Por este motivo, Entreculturas gozó de dos embajadoras de excepción. Éstas fueron la cantautora y activista Rozalén y la intérprete de signos que le acompaña en todas y cada una de sus actuaciones -incluso en videoclips-, Beatriz Romero.

Tanto la cantante manchega como su compañera de viaje fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida de ‘Corre por una causa’ en esta ocasión por medio de un vídeo que pudo verse en las redes de Entreculturas. Sobre la carrera, fueron más de diez las ciudades de España que contaron con participación. De vuelta al papel de embajadoras o embajadores, la lista fue más allá de las propias Rozalén y Beatriz Romero, ya que también se sumaron en este sentido la nadadora Gemma Mengual, el periodista Juan Luis Cano, el cineasta Javier Fesser, el ciclista Pedro Delgado, el periodista Nicolás Castellano, la atleta Ruth Beitia, la tenista Carla Suárez, la también periodista Samanta Chocrón y el deportista paralímpico Chano Rodríguez. Y hubo más personalidades que apoyaron la causa.

Para esta ocasión, ‘Corre por una causa’ tenía -y tiene- como objetivo recuperar el derecho a la educación de niños y niñas a quienes la pandemia se lo arrebató. Así, como es habitual, los fondos recaudados a través de las inscripciones, que tuvieron un precio de seis euros, van destinados a proyectos de emergencia educativa causada por el Covid-19 en lo más de 38 países y 192 iniciativas de cooperación en los que interviene Entreculturas. El trabajo de la organización acompaña a más de 230.000 personas en todo el orbe. Acerca de la situación generada por la crisis sanitaria, la institución indica que en el momento álgido de la problemática global fueron 1.600 millones de alumnos de más de 190 naciones los que se vieron afectados por el cierre de las escuelas y demás centros. A día de hoy, estima que alrededor de 24 millones de estudiantes no habrían regresado en 2020 a sus lugares de formación. Por tanto, considera que la realidad por el coronavirus puede significar un retroceso de 30 años en los avances logrados a nivel mundial.

Sobre todo, Entreculturas pone el foco en América Latina y África, donde en la mayor parte de los países, señala, los colegios aún no han reabierto sus puertas. Además, recuerda que muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, siquiera, con conexión a Internet en sus casas. Para otros, por si fuera poco, el almuerzo del centro educativo era su principal comida diaria. Por este motivo mantiene su acción la institución, que pretende trabajar para contribuir a la consecución de: educación a distancia, reducción de la brecha digital, cuidado al profesorado, garantía de la seguridad alimentaria, protección de las niñas y potenciación de la ciudadanía global. Por cierto, la carrera contó con el patrocinio de Liferay, CaixaBank, Fundación Mapfre y Deloitte.