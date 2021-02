Carmen Avilés, esta vez sin medalla absoluta

No todos los días son iguales. Igual ocurre con las competiciones. Son detalles que en la visión desde fuera suelen caer en el olvido. Además, tampoco es sencillo pugnar sin llegar a los 20 años con deportistas con mucha más experiencia. En cualquier caso, la de este sábado no es una jornada de las que acostumbra Carmen Avilés, que en esta ocasión termina sin medalla dentro de un Campeonato de España absoluto. Tanto que ni siquiera puede optar a ella al despedirse en semifinales de una de sus pruebas más trabajadas, la de 400 metros lisos. Ocurre tras una carrera que no fuera del todo fácil para la atleta del Club Los Califas – UCO (Universidad de Córdoba) dentro de la cita anual, a nivel nacional en efecto, en pista cubierta.

El Campeonato de España absoluto en pista cubierta se desarrolla desde el viernes en Madrid. Hasta allí acudía la joven corredora con la ilusión, y su natural ambición, de al menos revalidar un puesto en el podio. No en vano, el pasado año tomó impulso en su ya brillante trayectoria al conseguir la plata en 400 metros lisos. Fue en marzo y sólo unos meses después, en septiembre y a pesar de la pandemia, repitió metal absoluto pero al aire libre. Con sus registros, resultaba normal que las expectativas, más aún en el entorno, fueran altas. Sin embargo, Carmen Avilés no ha podido alcanzar esta vez la final de modalidad tras una carrera difícil desde el primer momento.

La cordobesa ganó bien la calle libre pero recibió un contacto de otra corredora, lo que le hizo desestabilizarse para seguir con su progresión. A partir de ahí le fue muy difícil mantenerse dentro de la competición, que concluyó con una marca muy por encima de la que selló en 2020 y le valió la plata. Entonces finalizó con un crono de 54.39 y este sábado lo ha hecho con uno de 56.10. Un registro éste que le ha dejado en quinta y última posición de la primera de las dos series de semifinales de 400 metros lisos. Así, la deportista del Club Los Califas – UCO tiene que decir adiós de manera anticipada al Campeonato de España absoluto en pista cubierta. No se trata, ni mucho menos, de un fracaso o siquiera una decepción: cabe valorar el simple hecho de que ya actúe de modo habitual en la máxima categoría de edad pese a su juventud.

Pero la suya no es la única intervención de Córdoba en el evento que tiene lugar en la capital de España. Otras dos atletas de la provincia van a estar presentes también en Madrid, si bien arrancan sus participaciones en horario vespertino. Son María Cano y Estefanía Fortes, que compiten en 1.500 lisos y 60 vallas respectivamente. La primera en tomar la alternativa en semifinales es precisamente la veterana corredora, adscrita al Unicaja Jaén Paraíso Interior y que entra en acción a las 15:40. La deportista del Alcorcón, por su parte, corre a partir de las 16:55, en la segunda serie de su prueba.