El 2022 ya está aquí: la Federación Andaluza de Atletismo anuncia el calendario

El tiempo va pasando a unos niveles increíblemente rápidos. Cuando todavía no se ha terminado el año 2021, los organismos federativos ya están planificando el próximo 2022, dando a conocer las fechas más significativas de su circuito, como lo ocurrido con la Federación Andaluza de Triatlón. Por ello y conforme las citas van sucediéndose, las demás federaciones también están apuntándose a esta tendencia. Esta vez, la Federación Andaluza de Atletismo (FAF) ha anunciado el calendario que deberá cumplirse a lo largo del siguiente curso natural y Córdoba es la sede elegida para cuatro de las pruebas expuestas.

Por ello, el organismo federativo ha anunciado que, por el momento, las competiciones que llegarán a Córdoba en el 2021 son: I Control de Invierno el 29 de enero; II Control de Invierno el 12 de enero; III Control de Invierno el 6 de marzo; el Campeonato de España Máster Capo a Través Individual, Clubes y Relevos el 13 de marzo (Hornachuelos); y Campeonato de Andalucía de Clubes Campo a Través por Clubes, Individual sub 12 y sub 14 y Relevos el 6 de noviembre. Estas fechas iniciales pueden ser alteradas y que, además, Córdoba reciba muchas más competiciones, ya que la FAF aún tiene que decidir sedes de muchos campeonatos que se realizarán a lo largo del siguiente año de 2022, por lo que este planning no está cerrado.

Además, el atletismo aún no ha terminado el año, ya que en la última semana de 2021 llegan a la provincia de Córdoba las San Silvestres después de que el curso pasado no fuese posible la disputa de estas pruebas tan características por la culpa de la Covid-19. Moriles, Posadas, Añora, Villanueva de Córdoba, Fuente Obejuna, Peñarroya, Lucena, Villa del Río y Aguilar de la Frontera son los destinos principales para que los atletas puedan recorrer sus calles con motivo de las últimas competiciones antes de pasar al 2022.