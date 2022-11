Medina Azahara acoge una exposición dedicada a la obra 'El Collar de la Paloma' de Ibn Hazm

La directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta, Aurora Villalobos, ha inaugurado la exposición dedicada a la obra El Collar de la Paloma de Ibn Hazm. De esta manera, el Conjunto Arqueológico conmemora los mil años de la redacción de El Collar de la Paloma, escrita por el polígrafo y filosofo cordobés Ibn Hazm. Se trata de una exposición dedicada a esta singular obra literaria sobre los usos amorosos en la Córdoba califal y con su inauguración, Medina Azahara se suma a la celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.

Esta exposición temporal del Museo de Medina Azahara permite al visitante disfrutar de un completo y singular recorrido por la obra y por la vida de su autor a través de 30 paneles expositivos.

El primer bloque de la exposición está dedicado a la propia obra, El Collar de la Paloma, y ofrece,través de 23 paneles expositivos, una inmersión literaria en la misma gracias a una selección de textos e imágenes minuciosamente escogidos, que dan a conocer su contenido y conectarán con los visitantes a través de temáticas universales sobre el amor. Durante este recorrido, los espectadores podrán empatizar rápidamente con el autor y su contexto, abordando grandes cuestiones que transcienden al tiempo y el espacio como son la esencia del amor, sus señales, la unión, la lealtad, las penas y la separación y la ruptura.

El segundo bloque propone un recorrido a través de 6 paneles, a través de los que se podrá contextualizar la obra en el marco de la Historia de la Literatura Universal, así como descubrir lo que se ha heredado de este preciado legado desde que Ibn Hazm terminara el manuscrito en 1022 hasta que el arabista R.P.Dozy lo descubriera en 1841 en los fondos de la Universidad de Leiden (Holanda). Igualmente, se recogen algunas pinceladas sobre Ibn Hazm, que permitirán indagar en la biografía y personalidad de este autor.

Con esta exposición, dedicada al amor como temática universal de la humanidad, se persigue que el visitante se adentre en ella y pase de ser espectador a protagonista, reflexionando junto con Ibn Hazm sobre la naturaleza del amor, sus tipos, la belleza, la transformación de los amantes, el lenguaje secreto de los enamorados, la devoción hacia el amado, el éxtasis o el desamor.

La exposición permanecerá abierta desde el 16 de noviembre de 2022 hasta el mes de noviembre de 2023. Toda la información estará disponible en la página web:

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra

El Collar de la Paloma es una de las obras cumbre de la literatura medieval andalusí y ocupa un puesto excepcional entre los libros de amor europeos de autores como Platón, Dante o Petrarc. Es un tratado sobre el amor y los amantes, que se sumerge en la esencia misma del amor, analizando sus fundamentos, características y desventuras, pero también es una extraordinaria antología poética y un fascinante anecdotario que nos acerca a la sociedad cordobesa de la época de Almanzor.

