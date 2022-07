Estreno en Córdoba: Concierto de 'Tierra y fe', el trabajo póstumo de Mart

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el próximo 4 de noviembre el primero de los dos conciertos que Mart dejó planificados para la presentación en directo de su primer álbum en solitario Tierra y fe, que salió al mercado poco tiempo después de su partida. Las entradas estarán a la venta desde el 14 de julio en la web del IMAE y en la taquilla del Gran Teatro.

Serán dos conciertos únicos e irrepetibles en los que estuvo trabajando con pasión e ilusión pese a saber que ocuparía un lugar diferente sobre el escenario. Mart definió las claves de un directo que llevaba meses dando vueltas en su cabeza y que trasladó a su equipo para hacer posible algo que él deseaba, que Tierra y fe sonara en directo tal y como él lo había creado en las dos ciudades que lo acogieron en vida, Córdoba y Madrid.

Sobre el escenario una banda compuesta por excelentes músicos y amigos a los que pidió personalmente que llevaran su música al corazón de las personas que decidieran formar parte de ese viaje inolvidable. Alrededor un equipo de profesionales que llevan meses trabajando con cariño para dar soporte a este espectáculo tan especial.

Una nueva oportunidad para seguir conociendo y disfrutando el infinito legado musical y humano de este gran artista cordobés, Manuel Ángel Mart. Compositor, productor, multiinstrumentista, frontman y cofundador de la banda Estirpe. Más de 20 años de experiencia a sus espaldas en estudios y escenarios de todo el mundo (España, USA, México…). Ocho discos publicados con Estirpe a los que suma este último trabajo en solitario, Tierra y fe, y una maleta de composiciones aún por descubrir… todo esto sin dejar de lado sus incontables colaboraciones en proyectos musicales de otros artistas y su enorme trabajo como productor musical para bandas como Hora Zulú, Hamlet, O´Funkillo, Medina Azahara, Paco Ventura…

Apasionado y enamorado de la música y de la vida, con una inquietud insaciable por aprender y crecer como músico y como persona. Persona sensible, humilde y comprometida con hacer que su vida fuese para dar música a los demás. Un ser de luz que a día de hoy sigue brillando con fuerza e iluminando la vida de muchas personas.

