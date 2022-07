'Llenos de gracia', una comida irreverente para las noches de verano

El cine de verano en Córdoba prevé proyectar el próximo domingo y lunes una irreverente comida española: Llenos de gracia. El Coliseo San Andrés estrenará una película que acudió fuera de concurso al Festival de Cine de Málaga y que se convirtió en un filme ácido y divertido, a la par que políticamente poco correcto.

En esta película, la Hermana Marina es enviada a principios de los años noventa a El Parral, un orfanato que se encuentra en sus horas bajas y está a punto de cerrar. A su llegada al centro, los niños están fuera de control, pero Marina capta su atención rápidamente y trata de gafarse de todas sus gamberradas. Valdo, uno de los jóvenes de la escuela, será el ingrediente prefecto para dar forma a la idea que tiene Marina, crear un equipo de fútbol en El Parral. Con la ayuda de la Hermana Angeline y de la Hermana Tatiana (Anis Doroftei) crearán algo parecido a una familia.

Mientras, la película más taquillera de 2022 y de toda la carrera de Tom Cruise se mantendráen los cines de verano de Córdoba. Top Gun: Maverick, la vuelta de la estrella de la sonrisa torcida al universo de las fuerzas aéreas americana. Se proyectará en el cine Delicias. Sin Kelly McGillis, sustituida por Jennifer Connelly, y con la dirección de Joseph Kosinski, con quien Cruise ya trabajó en la estimable Oblivion, esta secuela del exitazo de los ochenta ha roto todos los récords de recaudación postpandemia, además de haber recibido el aplauso (inesperado) de la crítica cinematográfica.

El Olimpia proyecta Jurassic World: Dominion, el previsible cierre de la segunda trilogía de películas sobre Jurassic park (1993), que retoma a los personajes de la saga jurásica cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar.

Por su parte, el Fuenseca proyectará Padre no hay más que uno 3, el nuevo asalto al cine familiar de Santiago Segura, mientras que el Olimpia tiene en cartel Llenos de gracia, una película familiar en la que brilla Carmen Machi en el papel de una monja capaz de cambiar las vidas de los chavales de un orfanato.

DOMINGO - LUNES

COLISEO SAN ANDRÉS. Fernán Pérez de Oliva, 6.

LLENOS DE GRACIA.

22,15. Función única.

DELICIAS. Frailes, 10.

TOP GUN. MAVERICK.

22,15. Función única.

FUENSECA. Plaza de la Fuenseca, 1.

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3.

22,15. Función única.

OLIMPIA. Zarco, 14.

JURASIC WORLD, DOMINION.

22,15. Función única.

Todas las funciones son únicas y comienzan a las 22:15. La entrada a los cines entre semana tiene un coste de cuatro euros, que los fines de semana sube a 4,5 euros.

