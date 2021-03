Rozalén se suma a la lista de cantantes que actuarán este verano en la Plaza de Toros de Córdoba

Otra fecha para apuntar en el calendario cultural: 11 de junio, concierto de Rozalén. La cantante ha cambiado el Teatro de la Axerquía -lugar de su última actuación en Córdoba- por la Plaza de Toros, un recinto de mayores dimensiones en el que las reducciones de aforo por la pandemia siguen permitiendo un número considerable de entradas disponibles. Así, la artista se suma a la lista de mujeres cantantes que pasarán por este recinto, a donde también recalarán el grupo Morat y David Bisbal.

Por el momento, Rozalén será la encargada de inaugurar la temporada de conciertos en la Plaza Toros. Lo hará el 11 de junio para presentar El Árbol y el Bosque, su cuarto álbum de estudio, del que se extraen composiciones tan brillantes y enérgicas como Este Tren o El día que yo me muera, temas de marcado corte social como Loba o La Línea y, por supuesto, cantos feministas como El paso del tiempo o Que no, que no, recientemente ganadora del Goya a la Mejor Canción Original por la película La boda de Rosa.

Para Rozalén, este nuevo álbum "es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la Vida, un por qué estoy yo aquí. Al final, la respuesta se hace clara en soledad y siempre buscamos fuera lo que nace dentro...". Las entradas para el concierto pueden adquirirse en este enlace.

A este concierto le sucederá el de Pastora Soler tan sólo un día después, el 12 de junio. La cantante ya suspendió anteriormente su espectáculo en Córdoba debido a la pandemia, pero ha podido cuadrar su agenda de conciertos y acudir a la capital, donde le espera un público muy fiel. Tal y como hiciera en 2018, volverá a poner sobre el escenario las canciones de su disco La Calma, publicado tras más de dos años de retiro personal en los que, además, fue madre.

Una semana después, el 19 de junio, la malagueña Vanesa Martín llegará con Siete veces sí, su séptimo álbum de estudio que vio la luz en octubre de 2020. Ya en septiembre, la cordobesa India Martínez dará un salto cualitativo, abandonando también La Axerquía para actuar en la Plaza Toros. Volverá a la ciudad que la vio nacer y donde presentó en 2019 el disco que el 24 de septiembre presentarán ante miles de personas: Palmeras.

Pero ellas no serán las únicas artistas que pasen por la Plaza de Toros. La lista la completan David Bisbal, el próximo 26 de junio con el disco En tus planes, y el grupo Morat, el 4 de septiembre.

Las entradas adquiridas mantienen la distancia de seguridad conforme a la normativa actual. Si para la fecha de la celebración del concierto las autoridades sanitarias permiten reducir el distanciamiento, la organización señala que las localidades podrán verse desplazadas, manteniendo en todo momento la misma fila y sector.