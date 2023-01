Este es el orden de actuación de las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba

Un total de 49 formaciones participará a partir del próximo 31 de enero en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, que este año cumple su cuadrigésima edición. Aunque todas ellas concursarán en el mismo certamen, las tres infantiles -todas chirigotas- lo harán en su modalidad, al igual que las 46 adultas -dos cuartetos, 22 chirigotas y 22 comparsas-. Las infantiles aparecerán en la cuarta preliminar y en todas las fases -esta primera, semifinales y la gran final- se alternarán chirigotas, comparsas y cuartetos.

Las preliminares comenzarán a las 20:30 en el Gran Teatro y las actuaciones se sucederán cada media hora, hasta las 00:00 aproximadamente. El Concurso lo inaugurará el 31 de enero la chirigota 'Ahora caigo', seguida de la comparsa 'El alma de Córdoba', la chirigota 'Los últimos bandoleros de sierra con pestillo', la comparsa 'El número perfecto', la chirigota 'La eterna promesa', la comparsa 'La divina comedia', la chirigota 'Buenos días, amores' y la comparsa 'Los escapistas'.

La segunda preliminar, el 1 de febrero, la abrirá la comparsa 'Los Martinicos' y continuarán la chirigota 'Los martinicos', la chirigota 'A mi, la legión', la comparsa 'La casa de las flores', la chirigota 'Los ángeles recaídos', la comparsa 'Las ratas', la chirigota 'Qué noche la de aquel día', la comparsa 'Tu amiga la loca' y la chirigota 'Pesadilla en tu cocina'.

Una formación de esta misma modalidad cogerá el testigo el 2 de febrero en la tercera preliminar, que será 'Tú sí que vales, los que te dan el pase'. Seguidamente actuarán la comparsa 'Una comparsa especial', la chirigota 'Todo incluido', la comparsa 'Los olvidados', la chirigota 'Objetivo: la boda', la comparsa 'Los tiritas', la chirigota 'Una chirigota cogida con pinzas' y la comparsa 'El origen'.

La cuarta preliminar, el 3 de febrero, arrancará con la primera chirigota infantil: 'Los vendas lerendas'. Le seguirán la chirigota adulta 'Salimos por narices', la comparsa 'Los villanos', el cuarteto 'Pa tener un caso, mejor un perol', la comparsa 'La cara partía', la chirigota 'No me pises que llevo chanclas', la comparsa 'El cautivo' y la chirigota 'Los mierda'.

La chirigota infantil 'Los Minioms' abrirá la veda en la quinta preliminar, el 4 de febrero. Como en el día anterior, le seguirá otra chirigota, esta vez adulta, 'Esta chirigota nos lleva a la ruina'. Después actuarán la comparsa 'Lengua de serpiente', la chirigota 'Granja escuela', la comparsa 'El ritual', el cuarteto 'Y ahora capasao!!!', la comparsa 'Los testarudos', la chirigota, 'Los Miguel Ángeles caídos' y la comparsa 'Los manipulaos'.

La última preliminar se celebrará el 5 de febrero y la abrirá la última chirigota infantil que participará en el certamen: 'Estamos perdidos'. Las últimas agrupaciones adultas que se subirán al escenario del Gran Teatro durante esta fase serán la chirigota 'Los cotilla', la comparsa 'Los reyes de Jerusalén', la chirigota 'Los sinceros de Córdoba', la comparsa 'Los amos', la chirigota 'La comparza del bute' y la comparsa 'Los herederos'. Cerrará la función la chirigota 'Yo soy del surf'.

Sobre su procedencia, habrá 23 agrupaciones de Córdoba capital, 12 de la provincia (Almodóvar del Río, Fuente Palmera, Cañete de las Torres, Rute, Pozoblanco, Puente Genil, Montoro, Montalbán y El Carpio) y 14 de las provincias Málaga, Sevilla, Jaén y Granada.

