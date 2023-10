María José Llergo agota entradas para su primer concierto en el Gran Teatro de Córdoba

La artista María José Llergo ha colgado el cartel de No hay entradas para el que será su primer concierto en el Gran Teatro de Córdoba. La cordobesa actuará el 11 de noviembre, en el marco del 150 aniversario del Gran Teatro, y presentará su último disco, Ultrabelleza, que vio la luz el pasado 27 de octubre.

En este nuevo trabajo, Llergo redobla su apuesta a través de 12 canciones que se muestran tan lejos de ataduras convencionales como cerca de almas radiantes. Los propios límites puestos a prueba para volar más alto y más libre que nunca. Las raíces del cante flamenco permanecen en un ADN musical innegociable pero dispuesto a la reconstrucción más sublime sin miedo al riesgo. Ir un paso más allá de lo evidente para perdurar, con una sana ambición por remarcar la dicha de lo bonito que es apreciar y admirar lo que es distinto.

El cante de la pozoalbense es un profundo y atípico alegato al compromiso artístico. Niña de las dunas (2018), su primer tema, la presentó al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López. Me miras pero no me ves (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta. A ello contribuyó después El péndulo (2019), título del primer lanzamiento físico de la artista.

Todos esos temas se encontraron finalmente en Sanación (2020), el primer álbum de la cordobesa. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica. Con sucesivas publicaciones, la cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes y ha zarandeado el panorama musical. Sanación fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado y ha recibido el favor de la crítica musical.

Ahora, Ultrabelleza presenta un mestizaje en el que el flamenco encuentra acomodo en diversas fórmulas vanguardistas y electrónicas. Los ecos lorquianos se entremezclan con sorprendentes incursiones urbanas, oraciones cristianas buscan cobijo en sinfonías épicas, las reminiscencias del r&b y pop conviven con atmósferas misteriosas y oscuras, percusiones guerreras florecen dentro de estructuras minimalistas y precisos tratamientos electrónicos se funden con elementos orgánicos como pianos y cuerdas, algunas tocadas por la propia Llergo. Elementos de un álbum plagado de sugerentes ramificaciones sonoras que lo dotan de una atemporalidad evidente con una esencia muy humana.