El Carnaval 2024 calienta motores: este es el orden de actuación de las preliminares del 41º COAC

Uno de los eventos más esperados por todos los amantes de esta disciplina. La recta final para que el telón del Gran Teatro de Córdoba se abra y dé comienzo el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba, que tendrá lugar desde el 24 de enero hasta el 3 de febrero. Poco a poco se han ido desgranando muchos detalles de un certamen que contará con 40 agrupaciones, entre las que se encuentran tres cuartetos, 17 chirigotas y 15 comparsas, aunque no serán las únicas. Y es que el coro vuelve a escena junto a, por primera vez, cuatro murgas, siendo este el deleite para todo el público que ocupe las butacas de las instalaciones cordobesas.

Aun así, todavía quedaban detalles por pulir y la Asociación Carnavalesca Cordobesa ha publicado el orden de actuación para las cinco sesiones de preliminares que se vivirán desde el 24 de enero en el Gran Teatro. De este modo, la primera jornada estará protagonizada por acento cordobés, sobre todo en el aspecto capitalino, ya que la chirigota califal Este año por pelotas y la comparsa El Mensajero abrirán boca antes de dar paso a Una chirigota de pelotas de Aguilar de la Frontera. Asimismo, las comparas Martes de carnaval y La velada, a la par que las chirigotas A su edad con pañales y La ribera fit culminarán una primera cita emocionante.

Por otro lado, el nivel no bajará en un concurso que en su segundo día tendrá participación foránea, aunque todo aquel asistente tendrá que esperar. De hecho, la comparsa Gentes sin nombre de Montalbán de Córdoba abrirá una jornada que volverá a alternar entre dicha modalidad con la chirigota, por lo que Los que no paran de darle al dedo dejará paso a La banda calavera antes de volver a soltar una carcajada con Los que van por libre, todas ellas procedentes de Córdoba capital. Aun así, la comparsa granadina El golpe entrará en escena en la parte final de la jornada, mientras que Los que nunca fallan (chirigota) y No sin mi guitarra (comparsa) cerrarán una nueva fecha en el Gran Teatro.

A partir del 26 de enero, las actuaciones aumentarán de siete a ocho actuaciones, ya que la categoría infantil entrará en escena gracias a los grupos Pa gustos los colores (Córdoba capital), Los pequegrinos (Almodóvar del Río) y Vaya tardecita (Córdoba capital) quienes abrirán las tres últimas jornadas, respectivamente. En lo que se refiere a ese viernes, será una cita donde Córdoba capital volverá a reinar, gracias a las comparsas Bendita locura y Quitapenas, y a las chirigota Salón de belleza el último colorete, justo antes de que se estrene una nueva modalidad: el cuarteto de la mano de Este año vamos a lo seguro. Para cerrar, actuarán las comparsas de Yo que soy tan guapa y artista y La nocturna, además de que la chirigota Las 14 de Europa.

Por su parte, la cuarta preliminar trae consigo la más cosmopolita, ya que tan solo tres serán procedentes de Córdoba capital y, además, será la ocasión perfecta para ver una modalidad que vuelve tras años de retiro. Las chirigotas Las internacionales (Montoro) y Borrón y cuenta nueva (Salar, Granada) y la comparsa El telar del destino (Aguilar de la Frontera) serán las primeras que pisen el escenario del Gran Teatro antes de que el Coro carnaval deleite a todos los espectadores. Además, la comparsa de Sevilla Los despojaos también debutará en la cuadragésima primera edición del COAC Ciudad de Córdoba que culminará su cuarta preliminar con las chirigotas de Los mamones y Los 14.000, ambas de Córdoba capital.

La última jornada antes de pasar a las fases finales volverá a tener a Córdoba como protagonista, aunque abrirá la sesión la chirigota de Pozoblanco denominada De cordobés a cordobés, mientras que la comparsa Dame tus males de la capital la seguirá antes de que el segundo cuarteto Un cuarteto de regalo marcará el ecuador de la sesión. Una cita que terminará las preliminares gracias a las actuaciones de las chirigotas Los sigilosos (Córdoba capital) y Los Herederos (Marchena, Sevilla), a la par que La última canción (Almodóvar del Río) y Las pequeñas cosas (Córdoba capital) será la última comparsa que actuará antes de que el jurado determine qué grupos pasan a las semifinales.