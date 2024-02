'Bornout', una obra de microteatro contra el 'coaching' que se mira a ritmo de techno

El creador y dramaturgo Carlos Alarcón presenta este sábado en el Liberatorio Escénico de la plaza de las Cañas de Córdoba su obra Bornout, una pieza de microteatro que carga contra el coaching y lo hace a ritmo de techno y música electrónica.

La sinopsis de la obra es la siguiente: “Pedro trabaja 14 horas al día, siete días a la semana. Pedro sufre de Bornout y no lo sabe. Pedro cree que Todo depende de él. No deja de echarse más y más cargas encima. La familia de Pedro, apenas pasa tiempo con él. Su autorrealización es el único camino. Para lograr sus metas necesita trabajar más y más. Para Pedro el secreto es ese, Trabajar cuando otros no lo hacen. Pero un día Pedro estalla.

El síndrome de burnout se produce cuando el estrés laboral se hace crónico, llegando el trabajador a encontrarse en un estado de agotamiento físico, mental y emocional continuo que le lleva a sentirse desmotivado e insatisfecho en su puesto de trabajo. Pero además, también provoca una serie de problemas físicos como dolores de cabeza o dificultad para dormir. La OMS lo ha reconocido como enfermedad laboral en enero de 2022.

Bornout es una pequeña pieza que forma parte de una obra de mediano formato titulada La Mejor Versión de Mí Mismo (que se estrena en abril en Córdoba), y cuenta con una composición musical de música electrónica y techno creada por el productor Roberto Lavoe. La obra se representará este sábado 3 de Febrero en el Liberatorio Escénico en cinco pases distintos entre las 18:00 y las 22:00.

Carlos Alarcón es actor, director, diseñador de iluminación y crítico. Posee más de 12 años de experiencia entre el mundo del teatro y el audiovisual con su compañía JunKWoman-Project, con la que ha realizado varios montajes B, X, L; Memoria de la Pólvora y Matanza Nacional. Este último consiguió el Premio Andaluz de Teatro Innovador 2018. Junto a Lavoe, Alarcón gestiona la asociación cultural La Joroba Cubista.