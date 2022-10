El Archivo Municipal pide civismo ante los destrozos en seis lonas de la exposición del Bulevar

El Archivo Municipal de Córdoba pide más civismo ante las exposiciones que esta institución y otras, como ya hiciera la Universidad de Córdoba en Las Tendillas, deciden poner en marcha en la calle para facilitar su acceso a toda la población. Esta denuncia pública la ha realizado después de los numerosos destrozos a los que está haciendo frente en la exposición Córdoba, una ciudad de postal, inaugurada el pasado 10 de junio en el Bulevar de Gran Capitán.

Fuentes del archivo explican que en un solo día se vandalizaron cuatro lonas, aunque previamente se habían dañado otras dos. Por ahora, afirman, los destrozos se han podido solventar con arreglos, aunque si los daños van a más, se deberán imprimir las lonas. Estas fuentes insisten que “Córdoba no puede dar esa imagen lamentable”, por lo que los daños se intentan solventar a la mayor brevedad posible. A ello hay que sumar el sobrecoste de dinero público que supone el arreglo de estos desperfectos.

Aunque algunas lonas tenían señales de que habían sido vandalizadas por adultos, otras son usadas por niños para “jugar al escondite, aún en presencia de sus padres”, explican estas fuentes, que reconocen que los padres de una de las menores se disculparon porque “no habían visto” que la niña estaba usando la exposición como juego.

La muestra, comisariada por Antonio Jesús González, está formada por ocho cubos que albergan 70 imágenes la historia de la historia de Córdoba a través de postales, un recorrido que arranca en el siglo XIX. La exposición concluirá el 13 de noviembre y desde el archivo auguran que tendrán que seguir arreglando más lonas, tal y como también ocurrió con la muestra sobre Julio Romero de Torres que realizó en el Paseo de la Ribera.

