Piden nueve meses de cárcel para un vecino de Córdoba que incumplió nueve veces el confinamiento

La Fiscalía ha pedido una pena de nueve meses de prisión a un hombre acusado de dos delitos de desobediencia a la autoridad, tras supuestamente incumplir nueve veces el confinamiento decretado en el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus desde marzo de 2020, que prohibía circular por las vías públicas. El juicio se prevé celebrar el día 22 de abril en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la primera vez que lo interceptó la Policía Local fue el 19 de marzo, sobre las 14,20 horas, cuando se encontraba en la Plaza de Andalucía "sin causa justificada para ello"; la segunda fue al día siguiente, sobre las 19,30 horas, en la avenida de Vallellano, pese a que en la anterior ocasión fue advertido de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad "si cometía la misma infracción".

Aún así, el día 21 de marzo fue identificado en dos ocasiones, a las 16,30 y 21,55 horas, por agentes de la Policía Nacional y Local en la calle San Adolfo, en un primer momento, y en el Camino Viejo de Almodóvar, por la noche, todo ello "sin causa justificada" e infringiendo así el decreto del estado de alarma. Posteriormente, al siguiente día, fue interceptado en el Puente de San Rafael, sobre las 17,05 horas.

Días después, el 5 de abril, sobre las 12,40 horas, el procesado fue identificado por la Policía Nacional en la avenida Gran Vía Parque, mientras que el día 12 los agentes lo identificaron en dos ocasiones, a las 11,00 y a las 13,00 horas, en las calles José Alcaide Irlán y República Argentina.

Y el día 22 de abril, a las 22,15 horas, fue identificado por la Policía Local en la calle San Juan de Ávila "sin causa justificada para ello, infringiendo el decreto del estado de alarma respecto a la prohibición de circular por las vías públicas", todo ello "pese a que fue expresamente advertido por los agentes que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad si cometía la misma infracción", según relata el fiscal.

