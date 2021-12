La jueza amplía la investigación sobre el caso del yacimiento de Espejo en el que apareció un reloj de sol

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba ha admitido las alegaciones presentadas por los abogados que representan a la mercantil El Salobral para ampliar las diligencias de investigación sobre la denuncia sobre un presunto informe arqueológico falso que habría permitido que una multinacional lograra autorización para la expropiación de casi 80 hectáreas de su propiedad para la construcción de una megaplanta fotovoltaica.

Según ha podido saber este periódico, la jueza, que mantiene en calidad de investigada (antigua imputación) a la arqueóloga municipal de Espejo, ha admitido un escrito presentado por los abogados de la acusación, en el que se pide que se amplíen las investigaciones y en el que se cite a declarar, en calidad de investigados, a más personas. El caso saltó a la luz pública después del hallazgo de un reloj de sol romano en una finca donde el informe arqueológico señalaba que no había ningún tipo de resto y que por tanto se podía construir la planta.

De hecho, en el escrito los abogados solicitan que se añada a las diligencias un informe realizado por el Museo Arqueológico de Córdoba, donde se depositó el reloj de sol romano. Este informe señala que "no existen evidencias, a nuestro parecer, que indiquen una manipulación de los objetos en cuestión para su enterramiento reciente en el lugar del hallazgo. Todo parece apuntar a que los objetos han sido extraídos de su lugar de deposición original". La defensa de la multinacional sostuvo sus sospechas de que el reloj de sol había sido puesto en el lugar para frenar el proyecto, algo que el informe del Museo Arqueológico estaría descartando.

El informe de la arqueóloga sirvió para declarar de interés público el proyecto de la planta fotovoltaica que la empresa Utrilla Hive quiere construir en la finca El Salobral de Espejo y, con ello, a la expropiación automática de 77 hectáreas de terreno. Frente a ello, los propietarios de la finca encargaron un segundo informe arqueológico que derivó en el hallazgo del reloj solar romano, una pieza única de la que solo hay otras dos similares en la Bética y apenas una treintena en la Península Ibérica. La empresa ya ha obtenido, incluso, la licencia de obras y según ha podido saber este periódico habría iniciado una serie de trabajos previos en la zona.

En su declaración, la arqueóloga sostuvo que no vio restos arqueológicos en una inspección visual en el terreno donde meses después se halló un reloj de sol de época romana, argumentando que la mayor parte del terreno estaba cultivado de trigo. Según consta en su declaración, realizada a finales del pasado mes de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, la arqueóloga sostiene que realizó la prospección visual en mayo de 2018, con el trigo sembrado y ya alto. En esa prospección, por tanto, no vio resto arqueológico alguno.

La arqueóloga admitió que en el trabajo de prospección de estas 77 hectáreas un ingeniero que trabaja para la multinacional que va a construir la planta fotovoltaica. Así, insistió en que el trabajo era "sencillo" y que este ingeniero, sin conocimientos arqueológicos, le ayudó a ver la presencia o no de restos de manera superficial en la zona. Según una consulta realizada por este periódico a arqueólogos, una prospección en una finca de 77 hectáreas necesita del trabajo de al menos diez personas y se extiende durante varios días en el tiempo.

Los abogados de la propiedad sostienen que los informes de esta arqueóloga son falsos y que con ellos en la mano no se debería haber autorizado la construcción de la planta fotovoltaica. Ante ello, solicitan que declaren como investigados el ingeniero de la empresa que acompañó a la arqueóloga en la prospección, el arqueólogo jefe de la Delegación de Cultura de la Junta y la empresa Utrilla Hive.

El informe arqueológico encargado por la propiedad de la finca señala que en El Salobral y en la finca de Bañuelos hay restos. Y muchos. Según el documento, firmado por la empresa Arqueología y Gestión, los arqueólogos se dieron una vuelta por la zona y comprobaron cómo en superficie había una gran cantidad de restos de todo tipo. Muchos han sido aflorados a lo largo de los años por el habitual laboreo de la tierra, dedicada principalmente al cereal. Y la mayor parte formarían parte de una gran villa romana localizada a las afueras de la antigua ciudad de Uccubi (Espejo).

El principal hallazgo ha sido el del reloj de sol. Los arqueólogos, incluso, lo han llegado a montar sobre el terreno y han comprobado su gran estado de conservación, casi 2.000 años después de que adornase el exterior de una lujosa villa romana. El reloj ha sido trasladado por el Seprona al Museo Arqueológico de Córdoba, donde ya está siendo analizado. Mientras, en la zona, señala el documento, existe la evidencia de importantes restos que no estarían muy dañados. El laboreo en la zona no se ha hecho a una media de más de medio metro de profundidad, lo que habría dejado espacio para la conservación de las estructuras.

Aparte, se han encontrado varios pozos que alimentarían otra zona de aljibes cercana, según plantea el documento, que señala que según estudios anteriores ya se comprobó la existencia de una zona habitada de época tardorromana y visigoda en los años setenta, cuando se propuso el cultivo de la vid en la zona. De hecho, ese yacimiento está incluido en el inventario del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía (IAPH).

Con ese informe en la mano, la familia acudió a la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, donde interpuso la correspondiente denuncia. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, plantea incluso la extrañeza de que la arqueóloga que lo firma es militante del PSOE de Espejo, el partido que gobierna en el Ayuntamiento, y hermana de una concejala.

La empresa fotovoltaica ya ha obtenido la correspondiente licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Espejo. No obstante, la familia está recurriendo esta decisión administrativa.

Cultura autorizó catas arqueológicas en la zona para comprobar la existencia de estructuras o algún yacimiento importante. Las catas fueron negativas, aunque fuentes cercanas a la familia sostienen que no se realizaron en los lugares en los que más restos de cerámica se han encontrado.

