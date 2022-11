Un juez obliga al Ayuntamiento a pagar las obras en una urbanización de Trassierra desde 1994

El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Córdoba ha atendido un recurso presentado por la junta de compensación de Llanos de Arjona contra la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento. Los vecinos han demandado a Urbanismo que desde que se constituyó su urbanización, de forma legal y regular, en el año 1994 y hasta la fecha es el Ayuntamiento quien tiene que asumir los gastos de conservación de la zona, y no los vecinos, como hasta ahora.

Los vecinos se han dirigido en diferentes ocasiones a la Gerencia, donde ha imperado el silencio administrativo. Ante la falta de respuesta, acudieron a los tribunales. En su recurso, la Gerencia rechazó la propuesta de los vecinos alegando que no habían constituido la entidad de conservación en tiempo y forma, como debería. Y que sin ese requisito el Consistorio no podía asumir esos gastos.

El juez entiende que se trata de una cuestión “formal” y no “material”, al dar por comprobado cómo los vecinos de Llanos de Arjona, una urbanización de Trassierra, han venido acometiendo gastos de reparación de la zona desde que se desarrolló urbanísticamente. Además de criticar el silencio administrativo, el magistrado entiende que le corresponde a la Gerencia asumir los costes del mantenimiento de la urbanización, tal y como haría en cualquier punto de la ciudad.

En su fallo, el magistrado pone una fecha a partir de la cual el Ayuntamiento tiene que pagar los gastos: 4 de febrero de 1994. Además, desde ahora tendrá que encargarse también de que las calles estén reparadas y limpias, de que funcione el alumbrado público y el sistema de agua potable.

Después de la sentencia, la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo recomienda el acatamiento del fallo y sostiene estar de acuerdo en los argumentos jurídicos del magistrado. Por tanto, si lo estima el próximo Consejo Rector de la Gerencia, el Ayuntamiento tendrá que ponerse al día con los vecinos de la zona.

