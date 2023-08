Culpan a un ayuntamiento de un incendio que acabó quemando un cargamento de cebollas

El Consejo Consultivo de Andalucía ha desestimado la propuesta del Ayuntamiento de Córdoba contra la reclamación de una empresa agrícola del municipio, que reclama una indemnización tras un incendio en el año 2020 que quemó todo un cargamento de cebollas. La empresa considera que el origen del fuego está en una parcela de titularidad municipal repleta de vegetación seca.

El fuego se produjo en junio del año 2020. El incendio se generó por la combustión de pasto seco en una parcela pública, que no había sido previamente limpiada de forma preventiva, según concluye el Consejo Consultivo. Eso provocó que las llamas se propagaran rápidamente por la zona y que acabaran afectando a otra privada en la que una empresa agrícola tenía un cargamento de cebollas listo para ser vendido.

El Consultivo se basa en un informe de la asegurada contratada por la empresa que señala que “las parcelas colindantes, propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río, mostraban un evidente estado de abandono por parte de la propiedad, observándose todo tipo de residuos urbanos en su interior junto al abundante forraje y pasto seco”. El mismo informe destaca que, dada a la pasividad de actuación por parte de la propiedad, “la empresa decidió desbrozar a modo de cortafuegos, la zona más cercana a su edificación, con unos 10 metros de anchura”.

La parcela de propiedad municipal en la que se originó el fuego, por causas no determinadas por el Servicio de Extinción de Incendios, se encontraba en esa fecha con gran cantidad de rastrojo, hierbas secas, basuras y desechos que alimentaron e incrementaron la acción de las llamas, señala la denuncia de la empresa. De hecho, dos días después denunció los hechos ante la Guardia Civil y señala que el estado del solar ya se había comentado en varias ocasiones, verbalmente, por los representantes de la empresa a los servicios municipales de limpieza, sin que hasta esos momentos se hiciera nada por limpiarlo y mantenerlo en un buen estado de conservación.

El Ayuntamiento, por su parte, considera que “no ha quedado acreditado por los reclamantes que la existencia de pasto seco en las parcelas del Ayuntamiento haya sido el único factor determinante del incendio y de los daños que se invocan”, según el relato del Consultivo.

Finalmente, este organismo señala que ha quedado patente el estado de abandono de la parcela donde se originó el fuego, que la suciedad acumulada generó un gran combustible al fuego que acabó afectando a la empresa. Por eso asegura que es justo que el Ayuntamiento indemnice a esta compañía con el abono de la mitad de los 300.000 euros de las pérdidas. La otra mitad será abonada por la aseguradora de la empresa.

