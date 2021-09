Las reyertas y riñas tumultuarias crecieron un 18% en Córdoba entre enero y junio

Crecen las infracciones penales en la provincia de Córdoba. El balance de criminalidad del Ministerio del Interior del primer semestre del año muestra un repunte del 7,6% en los delitos cometidos en la provincia respecto al año anterior.

Especialmente significativo a nivel porcentual (no así en números absolutos) es el aumento de las reyertas y riñas tumultuarias, que han crecido un 18% este año respecto al mismo periodo de 2020, en el que, cabe resaltar, hubo un confinamiento estricto que impidió la movilidad. No obstante, si se comparan este indicador con el primer semestre de 2019, el aumento es del 50% y, si nos retrotraemos a 2018, es aún mayor: del 76%.

El aumento de reyertas y peleas multitudinarias es una cuestión que preocupa y que ha dejado incidentes muy llamativos en los últimos meses. Incidentes que ni siquiera recoge esta estadística, ya que, solo entre agosto y septiembre, se han producido violentas peleas multitudinarias en El Arenal, Miralbaida, Las Palmeras y Ciudad Jardín, en la capital, y en Lucena y Pozoblanco.

En números absolutos, las reyertas registradas entre enero y junio de 2021 en Córdoba han sido 125. Son 20 incidentes de esta naturaleza cada mes.

El segundo delito que más crece en el primer semestre del año es la sustracción de vehículos, que ha crecido un 17%. Entre enero y junio se han robado 90 vehículos en la provincia. Son más que en 2020, si bien la cifra está lejos de los 154 que se robaron en el mismo periodo de 2019.

También crecen ligeramente los robos con violencia e intimidación respecto a 2020, pero siguen estando muy lejos del año 2019.

En cuanto a los delitos de naturaleza sexual, el más grave, la violación, se mantiene invariable, con 9 agresiones sexuales con penetración registradas en la provincia entre enero y junio. Son las mismas que hubo en 2020 y solo una menos que en 2019.

Sí caen los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 16,3% respecto al año pasado, cuando registraron su pico más alto.

En términos generales, las infracciones penales aumentan si se comparan con 2020, si bien descienden comparadas con 2019. En ninguno de los dos casos, los años son 100% extrapolables, ya que tanto en 2020 como en 2021 ha habido restricciones de movilidad de algún tipo.

