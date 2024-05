Libertad con cargos para una mujer por amenazar a la dueña de un negocio y atentar contra la policía

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco ha puesto en libertad con cargos a una mujer, vecina de la localidad, por amenazar a la dueña de un establecimiento y atentar contra los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar.

Según ha podido conocer este medio, los hechos sucedieron durante la tarde del 30 de abril. La mujer se encontraba insultando y amenazando a la propietaria de un establecimiento del municipio, alteraba el orden público y obstaculizaba el normal funcionamiento del negocio.

Tras intentar agredir a los policías locales que se desplazaron al lugar, la mujer fue reducida y detenida por atentar contra los mismo y por resistencia grave.

La mujer fue puesta a disposición judicial, que decretó la libertad con cargos.

