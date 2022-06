En libertad sin cargos el conductor que atropelló a un ciclista en La Carlota y se dio a la fuga

El hombre que atropelló este domingo a un ciclista en La Carlota ha quedado en libertad sin cargos después de declarar ante la Policía Local, tal y como han informado a este periódico fuentes municipales.

En su declaración, según ha conocido Cordópolis, el hombre ha asegurado que creyó chocar contra una señal de tráfico y no contra un ciclista y, ante la difusión de la noticia y su repercusión en redes sociales, decidió entregarse.

Cabe recordar que tras el atropello al ciclista, el conductor del turismo se dio a la fuga. El suceso, que se produjo en la antigua carretera N-IV a la altura de El Arrecife, tuvo lugar a las 8:00 de este domingo y la víctima es un vecino de la localidad colona. Tras el accidente, tuvo que ser trasladado al hospital Reina Sofía en un helicóptero medicalizado

Tras su declaración, el hombre ha sido puesto en libertad sin cargos después de que todas las diligencias instruidas hayan sido remitidas al juzgado, han informado desde el Consistorio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!