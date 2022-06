El jurado declara culpable al falso cura del crimen de La Chica Carlota e inocente al abogado

Un jurado popular ha declarado a Pedro Gómez, el hombre que se hacía pasar por cura del Valle de los Caídos, culpable del asesinato de Juan Carlos Rodríguez, el hombre de 44 años y enfermo mental que murió en septiembre de 2017. El jurado popular ha considerado que tras el juicio ha quedado probado que Pedro Gómez asesinó a la víctima después de haberse ganado su confianza tras hacerse pasar por cura. Además, el jurado popular ha declarado inocente de la muerte a Joaquín Robles, quien era abogado del acusado en otros procedimientos. Juan Carlos fue hallado casi un año después enterrado en el jardín de su propia casa.

El Ministerio Fiscal había acusado a Pedro Gómez de cinco delitos: asesinato, robo con intimidación, estafa continuada, estafa de documento mercantil y usurpación de personalidad. En el caso de Pedro Gómez, el jurado popular lo considera culpable de los delitos de asesinato, robo con violencia, estafa y estafa continuada, mientras que no ha considerado probado el delito de falsedad en documento mercantil ni el de usurpación de la identidad de la víctima.

En el caso del abogado Joaquín Robles, estaba acusado por la Fiscalía únicamente de un delito de estafa. El jurado popular ha considerado que Robles es culpable de un delito de estafa, pero no ha considerado probada su participación en la muerte violenta y en la sustracción de bienes de la víctima.

Dado que no ha quedado probada la vulnerabilidad de la víctima, enfermo mental, la prisión permanente revisable ya no puede solicitarse para Gómez, tal y como habían solicitado tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares. Cabe recordar que tampoco cabe la prisión permanente revisable para Robles, además, porque finalmente no ha sido declarado culpable de la muerte de la vítima.

De este modo, la fiscal ha pedido para Gómez 25 años de cárcel por el delito de asesinato, cinco años por el delito de robo con violencia, tres años por el delito continuado de estafa y dos años y medio por el delito de estafa. Para Robles, ha solicitado tres años por el delito de estafa.

Una de las acusaciones particulares ha pedido, para Gómez, 25 años por el delito de asesinato, cinco años por el delito de robo con violencia, tres años por el delito de estafa continuada y dos años por el delito de estafa. Para Robles ha solicitado tres años por el delito de estafa.

La segunda de las abogadas de las acusaciones ha pedido, para Gómez, 25 años por el delito de asesinato, cinco años por el delito de robo con violencia, tres años por el delito de estafa continuada y dos años y seis meses por el delito de estafa. Para Robles, tres años por el delito de estafa.

La defensa de este acusado ha pedido una pena de seis meses de prisión mientras que la de Gómez, que ha anunciado que recurrirá, ha solicitado 15 años por el delito de asesinato, tres años y tres meses por el delito de robo con violencia y seis meses por los dos delitos de estafa.