La investigación policial apunta que la muerte del hombre hallado semicalcinado fue natural

La Policía Nacional ha señalado que la muerte del hombre que apareció semicalcinado este miércoles en las inmediaciones del Zoo de Córdoba fue natural. Así lo ha apunta la investigación, según han señalado fuentes policiales a este medio.

El cuerpo, que presentaba quemaduras en la parte inferior, fue encontrado exactamente en un camino de tierra cerca del Zoo y la Granja del Estado, paralelo al río Guadalquivir. La víctima ha sido un hombre de unos 70 años, según han concretado las mismas fuentes, tras lograr identificarlo.

Este jueves han señalado que el fallecimiento fue por causa natural. La víctima, apuntan, pudo sufrir un desvanecimiento en el lugar en el que fue hallado. Según avanza Abc de fuentes policiales, podría haber estado fumando en ese momento y el cigarro generar el fuego en pasto cercano que acabó quemando parte del cuerpo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!