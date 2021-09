Fallece un trabajador en Córdoba al caerle encima una plancha de cristal

Un trabajador, cuya identidad ni edad han trascendido hasta el momento, ha fallecido este viernes en Córdoba capital tras caerle un cristal encima en un edificio, según informan a Europa Press desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han ocurrido sobre las 11,15 horas, cuando numerosos testigos han avisado al 112 de queun hombre estaba herido tras caer sobre él un caballete con un cristal que previamente había volcado de un camión en la avenida República Argentina.

Hasta la zona del suceso se han trasladado los agentes de la Policía Nacional, Policía Local y los facultativos sanitarios, que no han podido hacer nada por el hombre, del que no has trascendido la edad. Desde Emergencias 112 se ha dado parte al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.