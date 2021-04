Las vacunas ya se notan en Córdoba con un notable descenso de fallecidos e ingresos en la UCI cuando suben los contagios

Las vacunas se notan. Y mucho. Córdoba es, con diferencia, la provincia de Andalucía que más rápido está vacunando. Fuentes oficiales de la Consejería de Salud y Familias no tienen una explicación concreta a la velocidad con la que se administran vacunas en Córdoba, pero ahora mismo ya son 175.894 los cordobeses que han recibido al menos una dosis contra la vacuna. Esta cifra supone el 22,4% de la población total en la provincia. Además, hay 72.837 inmunizados que ya han recibido la pauta completa. Por tanto, el 9,3% de la población de la provincia de Córdoba ya se considera inmunizada. El 6,2% de la población se ha contagiado (al menos de manera oficial), por lo que es probable que la cifra de cordobeses inmunizados o con anticuerpos sea ya superior al 30%. Por eso, ya es fácil comprobar que existe un efecto real de la vacunación en la provincia de Córdoba. ¿Se nota? Según los datos, bastante.

La principal ventaja de la vacuna no es que se dejen de producir contagios sino que las personas que dan positivo en Covid 19 tienen muchísimas menos posibilidades de desarrollar la enfermedad. La segunda es que el coronavirus circula menos y con menor intensidad. Por eso, donde más se está notando el efecto de la vacunación es en los hospitales y, afortunadamente, en los cementerios. Mueren menos personas que antes y también enferman gravemente bastantes menos.

La estrategia de vacunación se ha centrado en grupos de riesgo. Aparte de enfermos crónicos, el gran riesgo de la Covid 19 está en la edad. Casi de manera proporcional, a más edad, más riesgo de enfermar gravemente y de morir. Por eso, a estas alturas ya se ha inmunizado casi al 100% de las personas de más de 80 años, al 100% de los ancianos de residencias de ancianos, a sanitarios y a personal esencial, además de a enfermos crónicos, impedidos y con graves patologías.

En la provincia de Córdoba, la que más rápido vacuna de Andalucía, el efecto ya es notable. Hasta marzo, de cada 100 positivos ocho acaban en el hospital y ahora la media es de cuatro; uno iba a la UCI y en lo que va de abril es el 0,22%; y prácticamente dos personas de cada 100 que se contagiaban morían y la cifra ahora es de un 0,17%.

Este análisis se ha hecho con datos provisionales y con el mes de abril aún sin concluir, pero señala una tendencia: la cuarta ola ha empezado a ser en intensidad casi como la segunda, pero su gravedad es mucho menor. Y también se comprueba otra cosa: cada vez es más complicado contagiarse, al haber cada vez un número mayor de personas inmunizadas.

Eso sí, es pronto para lanzar las campanas al vuelo. Este mismo lunes, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicaba en una visita a Córdoba que la proporción de personas hospitalizadas que acababan posteriormente en la UCI está creciendo. Antes, el 15% de los ingresados por Covid en el hospital acababan en la UCI. La cifra ahora es del 20%. La explicación, según los expertos, puede estar en que las variantes sean algo más agresivas o en que al tratarse de pacientes de menor edad tarden más en acudir al hospital y cuando lo hacen su cuadro es más grave.

Aguirre indicó que el perfil de las personas hospitalizadas es "cada vez más joven" y que se sitúa ahora alrededor de los 65-67 años. Además, ha llamado la atención sobre la llegada de pacientes a los centros hospitalarios: "Llegan peor", ya que al ser más jóvenes no acusan hasta más tarde la falta de oxígeno y, por tanto, acuden con retraso al hospital. Y eso, "hace que, a veces, lleguen directamente para ingresar en la UCI", ha advertido.

En marzo se contagiaron en la provincia de Córdoba un total de 2.915 personas, según las cifras oficiales de la Junta. De ese total, 241 acabaron en el hospital, 38 en la UCI y 22 fallecieron. En lo que va de abril, con una incidencia subiendo, la cifra total de contagios es de 2.269 personas. De todos, 91 han acabado en el hospital, cinco en la UCI y cuatro han perdido la vida.

