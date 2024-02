La Universidad premiará las buenas prácticas y la trayectoria en materia de igualdad en la UCO

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba (UCO) ha convocado la primera edición del distintivo Buenas prácticas o trayectoria en materia de igualdad de género en la Universidad de Córdoba, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer. El objeto de estos reconocimientos es distinguir buenas prácticas de grupos, centros, departamentos, servicios y personas de la UCO, que destaquen por su compromiso con la igualdad de género y contribuyan a la creación y consolidación de una cultura igualitaria en la institución.

Para ello se han establecido dos modalidades. La primera, buenas prácticas en materia de igualdad, está dirigida a centros, departamentos, servicios y unidades de la UCO que hayan demostrado buenas prácticas en la implementación de acciones que promueven la igualdad.

La segunda modalidad, a la trayectoria profesional en igualdad, se otorgará a aquellas personas cuya labor haya contribuido de manera significativa a la instauración y fortalecimiento de una cultura de igualdad, tanto a nivel general como específicamente, en la UCO.

La presentación de candidaturas podrá hacerse directamente o por medio de cualquier persona integrante de la comunidad universitaria. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 19 de febrero de 2024 incluido.

Los reconocimientos consistirán en la entrega de un distintivo en acto público, que se entregarán en el marco de los actos que realiza la Unidad de Igualdad de la UCO para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, celebrado anualmente el 8 de marzo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!