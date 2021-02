Uni Laica vuelve a reprender a la Universidad de Córdoba por romper el principio de aconfesionalidad

La Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (Uni Laica) ha denunciado que la Universidad de Córdoba (UCO) ha incluido la Misa del Miércoles de Ceniza entre las recomendaciones de la Agenda de actividades que se ha enviado a los miembros de la universidad por correo electrónico.

Según explica en un comunicado esta asociación, la UCO ofrece más detalles de esta actividad en el Calendario de eventos que mantiene en su web, como que la Santa Misa se celebrará en la Iglesia del Juramento de San Rafael, que, además de la “imposición de ceniza” habrá “ejercicio del Vía Crucis”, y que participa de alguna forma la “Hermandad Universitaria”.

Uni Laica remarca que no está "en contra de la publicidad no institucional de eventos religiosos, de su celebración en espacios no públicos (ajenos a la Universidad u otras instituciones de la Administración), ni de la asistencia de cualquier persona a título privado", si bien considera que la recomendación es "una muestra del confesionalismo de la Universidad".

"No es la primera vez que la UCO publicita actividades religiosas de la Hermandad Universitaria. Recordemos, además, que hace mes y medio la UCO mandaba postales confesionales, y no sabemos si el que no haya promovido este año una bendición de animales por San Antón se ha debido a las restricciones por la Covid-19 (aunque, como vemos, las medidas anti-covid no han frenado ahora la convocatoria de una misa presencial)", afirman desde la organización.

Además, critican que "lo peor del confesionalismo universitario es, no obstante, que aún se oferten asignaturas de religión para los maestros y maestras, que les servirán para impartirla después a las niñas y niños en la escuela". "Después de más de cuatro décadas desde que se aprobó la Constitución, la aconfesionalidad estatal sigue siendo una asignatura pendiente también en el ámbito universitario", lamenta Uni Laica.