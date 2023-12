Tres empresas ofrecen 32 vacantes de empleo y formación para jóvenes en Córdoba

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dado a a conocer a través de su portal web tres ofertas de trabajo ligadas al programa estatal TándEM, una iniciativa que tiene como objetivo proporcionar formación en alternancia con el empleo a jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años en proyectos inspirados en las escuelas taller públicas.

En el caso de Córdoba, por el momento, tres empresas ofertan un total de 32 vacantes para una duración de un año. La más numerosa es la relativa a la búsqueda de 16 peones de horticultura para una empresa en la capital de Córdoba. Los trabajos estarán relacionados con operaciones para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y el mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

Otra empresa de la capital ofrece ocho vacantes como operador-grabador de datos en ordenador que deberá mejorar la gestión de la documentación y de la información de la empresa, además de conocer la metodología más adecuada para trabajar con bibliotecas, catálogos y bases de datos digitales para la recuperación de los mismos.

La última oferta dada a conocer por el SAE y relativa al programa TándEM es para cubrir ocho vacantes de pintores y/o empapeladores. A diferencia de los anteriores, estos puestos se cubrirán en Pozoblanco.

Para todas las vacantes, los candidatos no deben tener cualificación profesional ni formación reglada relacionada con el proyecto, aunque la titulación mínima exigida es la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Asimismo, deben estar en condiciones de poder formalizar un contrato en alternancia

