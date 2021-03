La tasa de contagio de Córdoba sube 20 puntos durante el fin de semana y supera el umbral de 150 casos

La tasa de contagio de la provincia de Córdoba ha subido casi 20 puntos durante el fin de semana y supera en estos momentos el umbral de 150 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, que el Gobierno quiere fijar como momento a partir del cual habrá que cerrar el interior de los bares.

En estos momentos, con los datos actualizados por la Consejería de Salud y Familias, la tasa de contagio en Córdoba es de 161 casos. Este indicador sube en todos los distritos sanitarios. En la capital es algo más baja que a nivel provincial, con 113 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, y con una subida de doce puntos.

El distrito sur tiene la peor tasa de contagio, y vuelve a superar los 250 casos, el umbral de riesgo extremo. Concretamente este lunes registra 255 casos por 100.000 habitantes, tras una subida de 19 puntos.

Aunque la mayor subida del fin de semana se da en el distrito Guadalquivir, que suma 44 puntos y este lunes tiene una tasa de contagio de 157 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

En mejor situación está la zona norte, con una tasa inferior a 50 casos (concretamente, de 41) y con una subida de sólo 4 puntos durante el fin de semana.

De toda la provincia, el municipio con peor tasa sigue siendo Doña Mencía, que este lunes suma 6.868 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Por encima de 1.000 casos (lo cual implica el cierre de toda actividad no esencial) están este lunes San Sebastián de los Ballesteros (1.368), Pedro Abad (1.030) y Fuente Tójar (1.051).

