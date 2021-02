La suerte se queda a vivir en Villa del Río: el sorteo de la ONCE deja otros 40.000 euros

La suerte se ha quedado a vivir en Villa del Río. Este jueves, el primer premio de la Lotería Nacional tocaba íntegramente en la localidad cordobesa y dejaba 300.000 euros. Y ahora, ha sido el sorteo de la ONCE el que ha dejado otro pellizco de 40.000 euros en el municipio.

Según ha informado la ONCE, ‘Mi día’, la nueva lotería de la ONCE, ha premiado con 40.302 euros a una vecina de la localidad cordobesa de Villa del Río que pidió a su vendedor una fecha al azar y ha logrado acertar la fecha ganadora en este sorteo, el 27 de agosto de 1924, con un boleto que le costó un solo euro.

Francisco Javier Millán, afiliado a la ONCE y vendedor de la ONCE desde 2006, vendió el boleto premiado en su punto de venta ubicado en la calle Alta del municipio cordobés, frente a Correos, aunque también se mueve por todo el pueblo. “Esto es una alegría para todos porque la cosa está complicadilla aquí –decía esta mañana Millá-. Bueno, como por todos los lados, nos ha castigado un poquito fuerte, pero siempre anima a levantar el ánimo”, reconocía contento el vendedor. A su juicio, esta nueva lotería de la ONCE está resultando muy querida entre sus clientes porque suelen elegir fechas que corresponden a bodas, cumpleaños, aniversarios o algún recuerdo importante familiar, aunque en este caso desconoce la razón por la que la clienta eligió la afortunada fecha del 27 de agosto de 1924.

‘Mi día’ es la única lotería en la que se puede jugar con las fechas señaladas. Sólo hay que escoger una combinación de día, mes y año, dentro de un período de tiempo que abarca desde la fecha del último sorteo en el que se puede participar hasta 100 años hacia atrás. En el ticket, el día seleccionado aparece impreso con dos dígitos, el mes con sus tres primeras letras, y el año con cuatro dígitos.

Los premios de ‘Mi día’ están repartidos entre ocho categorías que premian tanto a la fecha completa como el día, o el mes o el año, así como al número de la suerte (asignado automática y aleatoriamente entre el 1 y el 11).

Si la fecha elegida y ninguno de los elementos que la componen resultan premiados pero el número de la suerte coincide con el número ganador, habrá una segunda oportunidad para participar en ‘Mi día’ o en otro producto de la ONCE, o bien canjearlo por 1 euro. Además, las últimas cuatro categorías tienen premios de importe fijo; y las cuatro primeras, premios cuya cuantía varía en cada sorteo. Uno de cada cinco boletos resulta premiado.

El sorteo de ‘Mi día’ se celebra cada jueves, y se puede ver en directo a través del perfil Facebook de JuegosONCE o a través de www.juegosonce.es(se abrirá nueva ventana).

‘Mi día’ se puede adquirir a través de los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en www.JuegosONCE.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

