Sepulcretum: los monumentos de Puerta Gallegos acogerán un funeral romano

Los Monumentos Funerarios de Puerta Gallegos acogen el próximo 29 de octubre la jornada ‘Sepulcretum’ para conmemorar el Día de Todos los Difuntos. El evento, organizado por el Grupo Sísifo de la Universidad de Córdoba, contará con visitas guiadas, una recreación histórica de un funeral romano y narraciones de leyendas de ultratumba. La jornada ha sido presentada en los monumentos con la presencia del director de Cultura y de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO, Fernando Lara de Vicente; Ana Ruiz Osuna, del Grupo Sísifo; Manuel Rivera Mateos; director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO; Isabel Albás, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba; y Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación Cajasur.

Fernando Lara ha manifestado que es una actividad que pretende “dar vida al patrimonio” para hacerlo visible y conseguir “una mejor interpretación del mismo”. Manuel Rivera ha explicado que uno de los grandes atractivos de Córdoba es el patrimonio cultural y, por ello, “es una satisfacción” colaborar con el Grupo Sísifo para poner en valor los túmulos existentes en las inmediaciones de Puerta Gallegos.

Ana Ruiz Osuna ha indicado que el Grupo Sísifo “es líder en el estudio de los monumentos funerarios” y lleva varios años “abriendo estos espacios a los cordobeses”. La miembro del Grupo Sísifo ha señalado que la actividad mezcla “la investigación funeraria con el mundo del turismo”. Ana Ruiz ha recordado que las visitas guiadas, que tienen un cupo de veinticinco personas, ya están todas completas, lo que demuestra el éxito de la iniciativa.

Isabel Albás ha declarado que estos “mausoleos romanos” pueden ser también otro punto de atracción turística, ya que es importante “dar a conocer” los lugares que tiene la ciudad para ofrecer tanto a los cordobeses como al turismo. Leopoldo Izquierdo ha comentado que en la vertiente cultural en la que trabaja la Fundación Cajasur, “este tipo de actividades” tienen cabida. En este caso, “la arqueología y el patrimonio” proyectan a Córdoba al exterior y es importante “ponerlos en valor”.

La jornada del 29 de octubre comenzará con una serie de visitas guiadas de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, que serán llevadas a cabo por Arqueología Somos Todos. Las visitas permitirán conocer los túmulos por dentro y las exposiciones que se albergan en su interior. A las 21:00 tendrá lugar una recreación histórica de un funeral romana lo de la mano del Grupo de Teatro Corporal Somnus. El programa de actividades finalizará a las 23:00 con unas lecturas dramatizadas de textos antiguos por parte de la profesora Ana Ruiz Osuna, especialista en el mundo funerario romano, que ilustrará la visita con leyendas de ultratumba con fantasmas, brujas y hechiceros como protagonistas.

‘Sepulcretum’ es una iniciativa de la Universidad de Córdoba con el apoyo y la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. La actividad está dirigida tanto a la población local como a los visitantes.

