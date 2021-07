Sanidad rebaja el nivel de alerta sanitaria en Córdoba pese a la explosión de contagios

Por extraño que parezca, en plena explosión de contagios por Covid 19, la provincia de Córdoba está en alerta sanitaria uno para el Ministerio de Sanidad. La buena situación en los hospitales, con menos ingresados en planta y en UCI, y que la provincia lleve prácticamente dos semanas sin víctimas mortales es la que ha pesado en la decisión del Ministerio. Los semáforos de riesgo que fija Sanidad no solo apuntan a la incidencia de contagios, sino que evalúan también la situación hospitalaria y los contagios entre los mayores de 65 años. Aparte, hay indicadores como la positividad o el rastreo de los positivos que se registran.

En el caso de Córdoba, esta semana han pesado más los buenos datos hospitalarios que los de la propia incidencia en sí. De esta manera, el Ministerio señala que en Córdoba la incidencia está ahora mismo en casi 300 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. La tendencia es al alza. La pasada semana apenas se superaban los 250 casos. Pero la incidencia entre los mayores de 65 años se considera baja, ya que no llega ni a los 95 casos.

En los hospitales la situación está aún mejor. Solo el 3,8% de las camas convencionales están ocupadas con pacientes Covid. En la UCI, la ocupación es del 9,1%. En plena cuarta ola la ocupación rozó el 100% y se tuvieron que habilitar UCIs en quirófanos. Este viernes, en la provincia de Córdoba había 61 personas hospitalizadas, de las que 14 estaban en la UCI. Es la cifra más baja desde el pasado verano.

Eso sí, hay datos preocupantes. La positividad sigue siendo muy alta. Más del 12% de las PCRs que se hacen en la provincia de Córdoba acaban siendo positivas. El objetivo siempre es que la cifra esté por debajo del 10%. Además, solo se está identificando el origen en el 27,3% de los positivos que se producen en Córdoba. Es decir, se está escapando el origen de tres de cada cuatro contagios en la provincia de Córdoba.

