Salud notifica 17 contagios en Córdoba, la cifra más baja de casos de Covid de los últimos meses

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este martes un total de 17 casos de Covid-19 a nivel provincial, la cifra más baja de los últimos meses, y que encadenan tres días seguidos a la baja tras el importante aumento de contagios de la pasada semana.

En cifras totales, ya son 45.346 los cordobeses que han dado positivo en Covid 19 tanto a través de una prueba PCR como en un test de antígenos desde marzo del año 2020. En cuanto a los fallecidos, este martes se ha notificado una muerte, con lo que ya son 912 las personas que han perdido la vida por culpa de esta enfermedad en Córdoba.

Por otra parte, se han sumado a la estadística otros diez nuevos hospitalizados por Covid 19, según las cifras oficiales, así como tres ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde marzo de 2020, el coronavirus ha llevado al hospital a 3.953 cordobeses y 470 han necesitado cuidados intensivos.

En relación a la cifra de curados, este lunes se han notificado otros 9 curados más. Así, ya hay 36.419 personas en Córdoba que han superado la enfermedad.

