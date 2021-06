El PSOE critica que Andalucía llegue al verano "con los peores datos de contagio y centros de salud cerrados"

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz, el cordobés Jesús María Ruiz, ha criticado este martes que Andalucía afronte el Plan de Verano en el ámbito sanitario "con los peores datos de contagio por coronavirus", y con "los centros de salud cerrados por la tarde".

En este sentido y en rueda de prensa, Ruiz ha lamentado que, "no solo no se han abierto todos los centros de salud, sino que, además", en un momento en el que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba "hay más de 20 municipios que superan la tasa de 250 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes", el Gobierno andaluz de PP y Cs "se plantea cerrar por las tardes la mayoría de los centros de salud y consultorios".

Es más, según ha señalado Ruiz, los socialistas llevan "meses reclamando" al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, "que ponga medidas para frenar los contagios y el avance de la pandemia, pero no ha hecho nada, porque ha preferido seguir dedicando su tiempo y su esfuerzo a confrontar con el Gobierno de España".

El portavoz socialista ha afirmado que "la sanidad andaluza sigue mermada y descontrolada", mientras que Moreno "solo se dedica a la confrontación y a la propaganda", y ha añadido que "los programas de salud pública siguen paralizados, los enfermos crónicos no saben a dónde ir y, para colmo, el programa de vacunación se ha alterado y las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca no saben si les va a adelantar la segunda dosis o no".

"Estamos ante un gobierno --ha criticado-- que desatiende las necesidades de la ciudadanía y que únicamente se dedica a la confrontación. Lo hizo con las vacunas, con la desescalada y ahora con las mascarillas", preguntando en este punto Ruiz a Moreno "qué ha hecho para impedir que entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en nuestra tierra la incidencia sea cuatro veces mayor que en el resto de España".

Por último, Jesús María Ruiz ha avisado que desde el PSOE-A van a "seguir denunciando todos los atropellos que el Gobierno" andaluz de PP y Cs "está llevando a cabo en materia sanitaria, y que la sanidad pública andaluza nunca involucionó tanto en tan poco tiempo".