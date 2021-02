Primer contagio por la cepa británica en Córdoba

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado el primer contagio por la cepa británica en la provincia de Córdoba, según ha podido saber este periódico. El positivo en coronavirus de esta mutación del SARS Covid-19 se ha producido en un municipio de la provincia y ha sido confirmado por los laboratorios de análisis clínico de la Junta de Andalucía.

Se trata del primer caso en la provincia, pero las autoridades sanitarias insisten en que de momento su presencia es muy testimonial. En toda Andalucía se han reportado ya 178 contagios de esta nueva variante. En la provincia de Córdoba tan solo hay un caso confirmado. El contagio por esta variante, en una única persona, se ha confirmado hace unos días, confirman las fuentes. Epidemiología ya trabaja sobre la situación, con el objetivo de aislar al paciente y evitar la propagación de la cepa por la provincia.

Técnicamente, la cepa británica recibe el nombre de variante VOC B.1.1.7. Lo que se sabe con certeza a día de hoy es que esta variante es más transmisible. Lo que no es seguro es cuánto. Algunos estudios iniciales marcaron una horquilla de entre un 30% y un 70% más, aunque en algunos casos ese porcentaje crece hasta el 74%.

En el caso cordobés se desconoce por dónde ha podido entrar la cepa británica y cómo se contagió la persona que ha dado positivo. En España los primeros casos se detectaron en el Campo de Gibraltar a través, precisamente de la colonia británica. Ello llevó a la Junta a decretar el cierre de la comarca, pero después se sucedieron los casos en la provincia de Málaga.

Las fuentes consultadas por este periódico han insistido en hacer una llamada a la prudencia. En la provincia de Córdoba la cepa británica no es ni mucho menos la dominante. De hecho, no lo es ni en España. No obstante, la velocidad de contagio hace aumentar la prudencia, y también la preocupación.