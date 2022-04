Políticos andaluces y representantes del baloncesto lamentan la muerte de Imbroda

Políticos andaluces de todas las ideologías han reaccionado este domingo a la “trágica noticia” del reciente deceso del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien ha fallecido este sábado por la tarde tras una larga enfermedad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado sus condolencias a la familia a través de un tuit, al igual que buena parte de los políticos andaluces.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado “con el corazón roto” la muerte del consejero. “Gracias, Javier Imbroda, por habernos regalado el privilegio de conocerte, de ser tus compañeros”, ha manifestado el presidente en una publicación en redes sociales. “Nos amanece este domingo de abril el corazón roto. Gracias por tu entrega a Andalucía. Nos dejas tu legado y nos queda tu memoria, que honraremos siempre”, ha manifestado Moreno en su tuit.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Administración Local y Regeneración, Juan Marín (Cs), ha lamentado la muerte de Imbroda, con quien mantenía relación ya antes de su fichaje por parte de Ciudadanos como cargo independiente para el gobierno regional en 2019. “Rotos de dolor por la muerte de nuestro amigo Javier Imbroda. Una persona buena, sencilla, humilde y enorme en valores. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Jamás te olvidaremos. Seguirás presente cada día en nuestra memoria. Descansa en paz. Te quiero, hermano”, ha señalado Marín en un tuit.

En esta red social también se ha pronunciado la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), quien siempre recordará a “con esa eterna sonrisa” a Imbroda, así como sus “siempre acertadas y sabías palabras y el baloncesto en el corazón”. “Hoy se nos va un gran compañero, pero sobretodo una persona buena. Te echare de menos amigo”, ha concluido en otro tuit.

“Siempre es repentino, inesperado y doloroso”, ha lamentado en sus redes sociales el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y presidente provincial del PP de Málaga, Elías Bendodo. “Hemos perdido a Javier Imbroda. Compañero en el Gobierno, de infinita humanidad que, en cada desempeño en su vida, ha sabido servir a España, a Andalucía y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega”, ha manifestado.

Su compañero en el Gobierno, el consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, ha lamentado este hecho con un “qué día más triste”. “Ha sido un honor estar a tu lado. Gracias por tu dedicación, esfuerzo y saber hacer. Todo mi cariño hacia tu familia y todos aquellos que tuvieron la enorme suerte de conocerte y trabajar contigo”, ha dedicado al fallecido.El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, también ha dedicado palabras a Imbroda. “Hemos compartido tanto, me has enseñado tanto, has significado tanto... Valores del deporte llevados a la política, compañerismo, lealtad, y siempre haciendo vestuario con tus compañeros. Fue un privilegio jugar este partido en la Junta a tu lado, míster”, ha manifestado.

Su compañero en la Junta, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha dado su pésame a familiares y amigos. “Se va un gran compañero y ejemplo de superación hasta el último de sus días”, ha publicado.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ganadería Sostenible, Carmen Crespo, ha escrito palabras para Imbroda, quien “ha sido un hombre luchador, humano, inteligente que nos tocó a nuestro lado”.

Asimismo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha lamentado “profundamente” el fallecimiento de su compañero, “un hombre luchador e inspirador, un referente en el deporte, en la política y en la vida”.

Su compañera de partido y gobierno, la consejera de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha dedicado sus palabras al consejero en un tuit: “Te recordaré con tu ilusión, fuerza y ganas para cambiar Andalucía. Con tu coraje y tu inteligencia. Como luchador incansable. Siempre estarás en mi corazón y en el cielo de los campeones”. Asimismo, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, lo ha recordado como “un ejemplo de trabajo y honestidad para todos”.

En otras instituciones, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado sus condolencias. “En la memoria de todos nos queda su legado al deporte como entrenador y seleccionador nacional y su talante dialogante. Ha sido un gran luchador hasta el último momento”, ha escrito.

Con respecto a políticos, también ha reaccionado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien ha lamentado “mucho la pérdida”. “Imbroda era una persona luchadora con la que siempre mantuve una relación especialmente cordial. Descanse en paz y mis condolencias a su familia y amigos”, ha publicado en Twitter.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha mostrado su dolor por “esta maldita enfermedad, que a todos nos toca y que nos ha vuelto a golpear llevándose a uno de los nuestros, una gran persona y un apasionado de Andalucía”.

El presidente de Vox Andalucía en el Parlamento, Macario Valpuesta, ha “lamentado profundamente” el fallecimiento del consejero, “un hombre bueno y cabal que no dejó de trabajar hasta el final”.

Por último, el grupo del PP en Andalucía también ha trasladado en redes sociales su “más sentido pésame” a los amigos y familiares de Imbroda, algo a lo que se han unido los grupos políticos de Cs, PSOE, Vox, Unidas Podemos y Adelante Andalucía.

Garbajosa resalta el “legado imborrable” de Imbroda: “Nos dejas un vacío inmenso”

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha lamentado también el fallecimiento de Imbroda, “una gran persona, luchador, cariñoso, conciliador y divertido” y que deja “un legado imborrable”.

“Hoy es un día muy triste. Se nos ha ido ante todo, una gran persona, luchador, cariñoso, conciliador y divertido. Como me dice un buen amigo, nos dejas un legado imborrable, pero añado, nos dejas un vacío inmenso a tod@s los que te queremos. Gracias por tu ejemplo coach”, indicó en la red social Twitter.

Garbajosa fue uno de los jugadores fijos en las convocatorias de Imbroda durante la trayectoria de este en la selección (2001-02), y junto a él conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Turquía 2001.

Por su parte, la ACB también ha lamento el fallecimiento del extécnico melillense y ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en su memoria en los seis partidos de la Liga Endesa que se disputarán este domingo.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, mandó “un gran abrazo a toda su familia y a sus innumerables amigos” de parte de la ACB y sus clubes, que este domingo están “de luto”. “Además de un extraordinario entrenador y gestor, Javier siempre ha sido una persona querida por todos por su carisma, su cercanía y simpatía”, destacó, y recordó el homenaje que le rindió la afición durante la Copa del Rey de Granada.

“Hace poco más de un mes se lo demostraron con una preciosa ovación todos los aficionados del baloncesto, independientemente de su procedencia y rivalidades... Ese es Javier Imbroda, alguien que nos une a todos para agradecerle su enorme contribución al baloncesto y al que nunca olvidaremos”, finalizó.

Feijóo muestra sus condolencias: “Es la peor noticia que hemos recibido en los últimos días”

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo el fallecimiento del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y exseleccionador de baloncesto, Javier Imbroda, y ha aseverado que es “la peor noticia” de “los últimos días”.

“Un recuerdo de reconocimiento a nuestro amigo y compañero el consejero de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. Nuestro abrazo a toda su familia, su familia personal y su familia política”, ha manifestado también Feijóo al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Sevilla, recogida por Europa Press.

Por parte del PP, también el nuevo coordinador general, Elías Bendodo, ha destacado la “infinita humanidad” de Imbroda, quien “ha sabido servir a España, a Andalucía y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega”. “Siempre es repentino, siempre es inesperado y siempre es doloroso”, ha expresado también en una publicación en Twitter.

Por otro lado, el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado “conmovido” por el fallecimiento de Imbroda, “compañero de vocación pública”. “Me uno al dolor de su familia, amigos y compañeros a quienes traslado mi sentido pésame, y un fuerte y afectuoso abrazo”, ha señalado en un tuit.