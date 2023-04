El paro baja en Córdoba por la histórica pérdida de población

A menos población en edad de trabajar un número menor de parados. Esa es la gran conclusión del informe elaborado por el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) sobre el mercado laboral cordobés durante el año 2022. El año pasado, visto con perspectiva, es uno de los ejercicios que más habitantes perdió la provincia de Córdoba desde 2007. La caída de población y su progresivo envejecimiento ha supuesto, a su vez, un descenso del número de cordobeses disponibles para trabajar. Y como consecuencia, a su vez, el de desempleados, según este informe, al que ha tenido acceso este periódico.

“Los registros administrativos sobre el mercado de trabajo de la provincia reflejaron en 2022 pérdida población, aumento en el número de afiliados al sistema de Seguridad Social y descenso de contratación, al mismo tiempo que cerraba diciembre con descenso de parados”, señala el informe del SEPE, que cruza sus propios datos con la Encuesta de Población Activa (EPA) y con los del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, en 2022 la provincia de Córdoba perdió 4.325 habitantes. Esto supuso un 0,56% con respecto al año anterior. Es la segunda mayor caída en solo un año desde 2007. En 2021 se perdieron más habitantes en términos absolutos (4.662). “Abordando la población desde su relación con la actividad económica y el mercado laboral con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se produce en el último trimestre de 2022 un fuerte descenso interanual de la población activa, que en términos absolutos suponen 15.400 personas activas menos. A la vez que cae la población activa aumenta el número de inactivos (18.600), hasta alcanzar las 297.100 personas en edad de trabajar no disponibles para el mercado laboral”, resalta este documento.

De esta manera, el año pasado se cerró en Córdoba con 13.800 ocupados menos, “una fuerte caída con respecto al 2021”, según el Sepe. “El descenso de población activa ha tenido como consecuencia un descenso de parados, 1.500 menos respecto del cuarto trimestre de 2021, hasta alcanzar los 63.300” con los que se cerró el año. Es decir, en Córdoba no se habría creado empleo neto sino que se habría perdido población.

De hecho, la tasa de actividad en Córdoba vuelve a bajar en 2,23 puntos hasta el 54,66%, una cifra muy baja. La tasa media de actividad en Andalucía es del 56,4% y en España del 58,5%. “La tasa de empleo de la provincia en el último trimestre de 2022 cae al 45%”, señala el documento, también muy baja. La tasa de paro a finales de 2022 se situó en el 17,66 %. La tasa de paro de Andalucía quedaba en el 19 % y en el 12,87 % en España.

“Cuando comparamos los datos de los registros administrativos con los de la EPA, comprobamos que también 2022 cerraba con un descenso de parados registrados en términos interanuales, 2.685 menos, hasta quedar en 62.664 parados. Este descenso es más leve con el que cerró 2021 (14.632 parados menos)”, señala el informe.

De esta manera, 2022 concluyó con 62.664 parados registrados, cifra que supone un descenso, respecto del año 2021, del 4,11%, que son 2.685 parados menos. En todo caso, habría que remontarse a diciembre de 2007 (49.963 parados) para encontrar un año que termine con una cifra inferior de parados en la provincia.

Los parados de larga duración de Córdoba a finales de 2022 ascendían a 25.159 (29.031 en 2021) personas que representan el 40,15 % (44,42 % en 2021) sobre el total de parados registrados; en variación interanual descendían un 13,14 %.

La entrada en vigor de la nueva reforma laboral y el contexto internacional han repercutido con distinta intensidad en el comportamiento de algunos indicadores económicos y laborales a lo largo del año 2022, a los que no ha sido ajena la provincia de Córdoba. “La reforma ha supuesto un fuerte incremento de la contratación indefinida, al tiempo que cae la contratación temporal y la rotación es menor”, expone el documento. En la provincia de Córdoba, el número de contratos descendía un 17,91 % en 2022, pero mientras los indefinidos aumentaban un 452,76%, los temporales caían un 40,62 %. En consecuencia, el porcentaje de contratos indefinidos ha pasado del 4,60 % en 2021 al 31,00 % en 2022, a la vez que la temporalidad cae al 69% desde el 95,4% que alcanzaba en 2021. Además, el índice de rotación (número de contratos por persona) caía del 2,96 en 2021 al 2,51 en 2022.

“Este aumento de los contratos indefinidos se ha visto impulsado por la desaparición de los contratos para obra o servicio determinado, que tradicionalmente era la modalidad más utilizada” en el mercado de trabajo de la provincia de Córdoba. En 2022 se registraron 417.209 contratos en la provincia, de los cuales 129.341 fueron indefinidos, 105.942 contratos más que en 2021. De este incremento de indefinidos, 66.493 se concertaban con jornada fija discontinua. En total, los fijos discontinuos ascendieron a 68.938, cuando en 2021 fueron solo 2.445 contratos.

En cuanto a movilidad, la provincia registraba una tasa de movilidad de 15,45 %, porcentaje que supone que 132.264 contratos estuvieran sujetos a desplazamientos, ya sean de entrada o de salida. Córdoba es tradicionalmente provincia emisora y así lo refleja el saldo negativo de 22.046 contratos a favor de los que han supuesto desplazamientos de salida hacia otras provincias. Los flujos de contratación, de entrada y de salida, se producen, como viene siendo habitual, con la provincia de Sevilla, destaca el SEPE.

Respecto de las ocupaciones en las que se emplearon los cordobeses, el 57,14 % de los contratos registrados en la provincia se concertaban para trabajar en ocho ocupaciones, todas ellas por encima de los diez mil contratos: Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines), camareros asalariados, trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines), personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, albañiles, peones de obras públicas, operadores de maquinaria agrícola móvil y vendedores en tiendas y almacenes.

Salvo en la ocupación peones de obras públicas, en la que la temporalidad se mantiene cercana al cien por cien, en el resto de ocupaciones de las quince con mayor número de contratos, los contratos indefinidos se disparan por encima del veinte por ciento.

En la ocupación peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) la tasa de estabilidad llega al 29,68 % y en camareros asalariados al 32.08 %; albañiles registraba un 45,06 % de contratos indefinidos y un 40,41 % vendedores en tiendas y almacenes.

En la distribución de la contratación por sexo entre las quince ocupaciones con más contratos, las mayores tasas de contratos de mujeres, se registraban en: Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (95,92 %) y personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (85,58 %). Por el contrario, los hombres registraban mayor presencia en operadores de maquinaria agrícola móvil (97,95 %) y albañiles (93,52 %).

Respecto a las ocupaciones más solicitadas por los demandantes de empleo, destacan: Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares y vendedores en tiendas y almacenes. Entre ambas acumulan más del quince por ciento de las solicitudes de empleo, y, además, son solicitadas mayoritariamente por las mujeres de la provincia, en una proporción del 81,30 % y del 84,79 %, respectivamente.

