Ocho de cada diez nuevos autónomos cierran su negocio antes de dos años en Córdoba

El presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónmos (UPTA), Eduardo Abad, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), en el que analizó la situación de la digitalización de las empresas en la provincia de Córdoba. Abad señaló que, según sus datos, en Córdoba ocho de cada diez autónomos cierran su negocio a los dos años de haber emprendido.

Abad comenzó indicando que los datos no son nada buenos en la provincia, “puesto que siete de cada diez autónomos dicen no tener ningún mecanismo de digitalización adoptado en su negocio, lo que indica una penetración de la digitalización muy escasa, lo que supone un lastre para la economía de los pequeños negocios”.

El presidente de UPTA señaló que, desde esta organización llevan un año trabajando el Kit Digital que depende del Ministerio de Economía, de Red.es, “que trata de digitalizar al colectivo de pequeños negocios, autónomos y pymes que necesitan tener en sus procesos de desarrollo económico digitalización para poder mejorar sus prestaciones en cuanto a la mejora de su resultado económico y la conectividad con sus clientes que mejore su productividad”. A este respecto destacó que, de los 3.000 negocios seleccionados en toda Andalucía, 1.000 pertenecen a la provincia de Córdoba, que “han sido visitados por nuestros técnicos para que esos pequeños negocios puedan disponer de una ayuda a fondo perdido tan importante como la que ofrece Red.es”.

De estos 1.000 negocios, indicó Abad, 250 ya habrían solicitado su kit digital en la provincia de Córdoba, lo que supondría, señaló, “unos 650.000 euros en ayudas directas a fondo perdido en la provincia, una buena cifra si se compara con el conjunto de la comunidad autónoma”.

Abad destacó “la situación complicada del pequeño comercio en la que estas empresas cordobesas se ven seriamente perjudicadas por su bajo nivel de digitalización, ya que los 14.000 pequeños comercios de la provincia tienen que competir con las grandes cadenas de distribución, grandes empresas de venta online, y necesitan ser más competitivos a través de la digitalización”. Esto, subrayó el presidente de UPTA, “debería suponer que estos negocios hicieran un mayor esfuerzo por cambiar los mecanismos de producción que tienen en sus negocios, y la digitalización está llamada a ser ese gran mecanismo de cambio, de evolución y de modelo productivo que les permita desarrollar de mejor manera esa actividad económica a la que se están dedicando”.

Abad señaló, igualmente “un problema de envejecimiento del pequeño negocio que no se va a resolver si no hacemos políticas que vayan dirigidas a la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con el relevo generacional” y destacó que “tener cantidad de autónomos no significa tener calidad en el tejido productivo y Córdoba es prolífera a la hora de poner en marcha actividades económicas, pero no es menos cierto que estas actividades tienen una tasa de finalización antes de cumplir dos años del 87 % y terminan por cerrar sus negocios”.

Para resolver esta situación, el presidente de UPTA pidió cambios en las políticas que se están llevando a cabo ya que “son cambios que se tienen que hacer desde la maduración de los proyectos de emprendimiento que se desarrollan en la provincia y en Andalucía y absolutamente necesarios para tener un tejido productivo adecuado, sólido y que tengan una proyección de futuro”.