Montoro alcanza los 41.3 ºC y Córdoba los 40.6 ºC antes de encarar un episodio de calor extremo

La localidad cordobesa de Montoro ha alcanzado este domingo los 41.3ºC, mientras que en Córdoba el termómetro ha llegado a los 40.6ºC esta tarde, según el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Córdoba Aeropuerto.

La provincia de Córdoba ha vuelto a superar los 40ºC en la tarde de este domingo, con datos provisionales hasta las 18:00, que han sido la antesala del episodio de calor extremo que se prevé para las próxima semana

Por su parte en la localidades cordobesas de La Rambla y Fuente Palmera, el termómetro también ha superado los 40ºC, llegando a los 40.2ºC y 40.3, respectivamente, según el observatorio.

En la previsión de la Aemet para este domingo en la provincia de Córdoba se esperaban temperaturas de hasta 40ºC desde las 13:00 hasta las 21:00 de la jornada. Por ello, habían activado el aviso naranja por calor en la Campiña cordobesa. Además, para este lunes la Aemet ha activado el aviso rojo por temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 44ºC en la Campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir.

