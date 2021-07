Un millar de cordobeses de menos de 29 años se han contagiado en las dos últimas semanas

Prácticamente la mitad de los contagiados por Covid 19 en las dos últimas semanas tenían menos de 29 años, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En los últimos 14 días, en la provincia de Córdoba han dado positivo en coronavirus a través de una prueba PCR un total de 973 menores de 29 años. En el mismo periodo de tiempo, 1.935 personas en total han dado positivo en la provincia.

El grupo con la mayor incidencia en estos momentos es el de los jóvenes de entre 15 y 29 años. 721 personas de este grupo de edad han dado positivo en estas dos últimas semanas. Es decir, la incidencia acumulada está en 550 casos por cada 100.000 habitantes. Su incidencia más que duplica a la media del resto de la provincia, que baja levemente de los 250 casos. Además, es una incidencia algo superior también a la media andaluza. En estas dos semanas han sido 7.000 los menores de 29 años que han dado positivo en toda Andalucía.

Estos datos de contagio entre los jóvenes no incluyen a los que se han contagiado en megabrotes como el de Mallorca. Según han detallado fuentes sanitarias, los positivos asociados al megabrote balear se contabilizan precisamente en Mallorca y no en Córdoba. En total, unos 50 cordobeses habrían dado positivo ya en ese brote perfectamente identificado.

Además, la tendencia no es buena. En la última semana, ha habido 941 positivos en la provincia de Córdoba. Más de la mitad de ellos se han producido entre los menores de 29 años, que pertenecen a un grupo de población que aún no está vacunado.

Eso sí, la incidencia de la enfermedad entre este colectivo es menor que entre las personas más mayores, lo cual no elimina el riesgo. De los 19.000 menores de 29 años que se han contagiado en la provincia de Córdoba desde el principio de la pandemia, en marzo de 2020, solo se ha registrado la muerte de una persona. En cambio, de los 2.261 mayores de 85 años en Córdoba que han dado positivo han perdido la vida 470 personas. Por comparación, la tasa de mortalidad entre los menores de 29 años es de 0,8 personas por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad entre los mayores de 85 años es de casi 1.800 casos en la provincia de Córdoba.

De momento, la Consejería de Salud abre este martes la autocita para los nacidos en el año 1987 para la vacunación. Sin embargo, hay municipios como Baena donde ya se ha vacunado a personas de 33 años, las nacidas en 1989.

