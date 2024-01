Médicos residentes se concentran contra la normativa de guardias impuesta en atención primaria

Un grupo de médicos residentes han acudido este miércoles a la sede del distrito de atención primaria Córdoba-Guadalquivir a manifestar su desacuerdo con la nueva normativa impuesta de forma unilateral por los directivos del mismo.

La nueva normativa de guardias que debería haber sido sometida a votación en comisión de docencia se ha visto finalmente impuesta de forma unilateral tras varias reuniones e intentos de negociación. Esta nueva normativa supone la priorización de la labor asistencial de los residentes por encima de su labor formativa. Su aplicación tiene como consecuencias directas suplir la falta de profesionales médicos con profesionales residentes en formación y limitar la formación de los mismos. Este menoscabo en su formación viene dado principalmente por la obligación de que su actividad de guardia diurna durante los meses de octubre a marzo sea únicamente pasar consulta, prohibiéndoles atender los avisos en ambulancia y con ello despojándoles de una parte fundamental de su formación.

El desplante de la dirección de Distrito hacia los residentes, al no permitirles estar asesorados durante la misma por el Sindicato de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, desde el que se le ha prestado todo el apoyo necesario. Y la tajante imposición que ha mencionado explícitamente el Director Médico de este Distrito ante los allí presentes no hace más que remarcar las conductas que manejan hacia este colectivo, ante una situación que vulnera claramente sus derechos como residentes.

Pero no es sólo su formación lo que les preocupa. También están preocupados por su futuro laboral y el futuro de las urgencias y la atención primaria. De aplicarse finalmente esta nueva normativa, muchas vacantes de médicos en los puntos de urgencias no se verían reemplazadas por nuevos contratos. Reduciendo así notablemente las posibilidades laborales de los residentes y la calidad asistencial prestada.

Este grupo de residentes ha intentado durante meses, sin éxito, consensuar y negociar a nivel interno una mejora en sus condiciones laborales y formativas con los dirigentes. “Nosotros vamos a seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes, pero no vamos a dejar de luchar para que se nos de la mejor formación porque los pacientes cordobeses merecen los mejores médicos de familia que podamos ser”, expresaron. “No somos personal estructural del sistema, y por tanto exigimos no ser tratados como tal. No queremos trabajar menos. Queremos aprender más para trabajar mejor”, concluyeron.