Marín defiende celebrar fiestas de fin año y cabalgatas con “prudencia”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración y Justicia, Juan Marín, ha abogado este sábado por la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos, planteamiento que ha defendido con la premisa de "todo lo que sea con prudencia", que se suma a la máxima de "aprender a vivir con el Covid, que no se va a ir mañana ni porque contratemos a 8.000 profesionales ni porque nos vacunemos todos".

En una entrevista con la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, Marín ha sostenido sobre la actitud de cómo afrontar la pandemia de coronavirus que "el alarmismo no nos lleva a ningún sitio, solamente a confundir a la opinión publica", convencido de que "debemos convivir con el Covid hasta que la ciencia acabe con el virus", por lo que ha instado a que "mientras tanto hay que hacer las cosas con normalidad".

En el caso de las llamadas fiestas de primavera, Marín ha expresado "un espero y deseo que sí" pueden celebrarse, aun cuando ha reconocido que "no sabemos lo que va a pasar con las cabalgatas de Reyes, cómo vamos a hablar del Carnaval o la Feria" tras apuntar el hecho de que "hay países en centro Europa con 15 días de confinamiento" y elogiar entonces que "los andaluces son muy responsables, con un 93% de vacunados, por eso podemos vivir con cierta normalidad" estas fiestas navideñas y plantear entonces que "a lo mejor, pues tenemos que limitar, yo qué sé, la Semana Santa o la Feria o la Navidad, determinados tipos de actividades, pues habrá que hacerlo y habituarse a eso hasta que esto se acabe".

Sobre la evolución de la sexta ola, marcada por la variante ómicron, Marín ha reconocido que "la situación empieza a ser ya bastante preocupante" por el hecho de que "la nueva variante es muy expansiva", por lo que ha instado a ser "muy precavidos y seguir haciendo caso de lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias", por lo que ha augurado como "muy previsible, al ritmo que vamos, que muchísimas personas después de Navidad estén contagiadas del virus", pese a su deseo de que "no nos lleven a lo que hemos vivido anteriormente".

Sobre la hoja de ruta del Gobierno andaluz ante la evolución de la variante ómicron, el vicepresidente de la Junta y consejero ha sostenido que los parámetros "serán los mismos que hemos utilizado siempre en anteriores oleadas", tras aclarar que "estamos en nivel 1, probablemente estaremos pronto en nivel 2 en algunos distritos sanitarios", y apuntar que "tenemos activados los planes en función de las hospitalizaciones, de las necesidades que tengamos de material y personal" y proclamar que "la situación en Andalucía es mejor que en otras muchas comunidades autónomas, el acumulado es mejor que la media nacional".

En el caso de futuras restricciones de horarios y aforos en establecimientos de ocio y de restauración, Marín ha argumentado que "va en función del nivel de emergencia sanitaria, esto no son decisiones políticas porque cuando se toman decisiones políticas en una cosa tan seria como el Covid al final nos equivocaremos" y sostener que "los políticos no tenemos que tomar decisiones" y ha instado consecuentemente a "asumir las recomendaciones de los científicos".

"Si llegamos a nivel 3, se limitarían los aforos, los comensales en mesa, si llegamos a nivel 4, igual. Está muy clarito. La hoja de ruta del Gobierno andaluz durante la pandemia no ha variado", ha sostenido el vicepresidente andaluz.

En el caso de la vacunación de los menores de 60 años, Marín ha defendido que "será gradual, como se ha hecho lo demás", planteamiento antes de defender que "el Plan Andaluz de Vacunación ha funcionado a la perfección, es el mejor de España, los andaluces están en las mejores manos sanitarias posibles de España".

"¿Contratando a los 8.000 sanitarios se va a acabar todo?"

La no renovación de 8.000 profesionales dentro de los 20.000 contratados como refuerzo para afrontar el coronavirus es, a juicio de Marín, una consecuencia de que "finalizaron contrato, no se despidieron" y ha defendido que "hay más profesionales en la sanidad que nunca, han aumentado en dos años un 26% el personal sanitario en Andalucía", mientras que ha sostenido sobre los 8.000 no renovados que "finalizaron contratos extraordinarios, que acabaron en octubre al concluir el fondo extraordinario Covid".

Marín se ha preguntado si "alguien me puede garantizar que se va a acabar todo contratando a esas 8.000 personas", antes de recriminar a "los que se dedican a incendiar la sanidad, la educación, que todo está mal" y ha limitado "la saturación" a Atención Primaria.