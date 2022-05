La Junta Directiva de Cs en Córdoba dimite en bloque tras la designación de Ángel Pimentel como cabeza de lista

La Junta Directiva Provincial de Ciudadanos en Córdoba ha presentado su dimisión “en bloque” entre fuertes críticas a la designación del delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Ángel Pimentel, como número 1 de la formación por la provincia a las elecciones andaluzas, apenas 24 horas después de la dimisión del coordinador provincial de Ciudadanos en Córdoba y parlamentario autonómico Fran Carrillo, y cuando faltan menos de 48 horas para un acto de precampaña en Córdoba de la líder nacional, Inés Arrimadas, con el presidente andaluz de la formación, Juan Marín.

En un comunicado interno, al que ha tenido acceso Cordópolis, la Junta Directiva afirma que, en los últimos años, su filosofía de trabajo “ha chocado frontalmente y de forma reiterada con las formas de actuar y posturas de las personas que lideran en estos momentos nuestro partido, tanto a nivel andaluz como municipal y sobre todo con el actual Secretario de Organización Provincial”, Ángel Pimentel, a quien los medios de la ciudad situaban horas antes de la dimisión como cabeza de la lista por la provincia.

En el texto, se deja entrever que las dimisiones y abandonos del proyecto está motivadas por “un denominador común”, que es “la falta de información y de participación en la toma de decisiones, donde se han impuesto las malas costumbres de los viejos partidos prevaleciendo la dedocracia como factor determinante frente a la meritocracia”, y frente a la cual, “cuando se ha pedido algún tipo de razonamiento o explicaciones la respuesta ha sido siempre la misma: Ahí está la puerta si no te gusta”.

“La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta JD, es cuando los afiliados nos hemos enterado por la prensa de las listas de candidatos de Cs por Córdoba al Parlamento Andaluz. Es cierto que por estatutos, al no tener el número suficiente de afiliados en la provincia, no es obligatorio las primarias, pero también es cierto que estos estatutos, no prohíben la celebración de consultas no vinculantes a los afiliados o como mínimo informar a estos a través de los órganos provinciales del partido, de esta forma pensamos que esta lista estaría más arropada y consensuada. Por el contrario, esta se ha confeccionado con una falta de transparencia y de participación absoluta”, afirma la Junta Directiva saliente en un comunicado.

Además, reconocen que “nunca han contado con el beneplácito” del Secretario de Organización de Córdoba, Ángel Pimentel, a quien consideran “designado por la dedocracia, y quién lejos de encontrar espacios de trabajo común y de encuentro, ha tomado una postura frentista y de desdén ante las competencias estatutarias y del trabajo desarrollado”.

Por este motivo, defienden que “esta falta de confianza respecto a esta Junta Directiva ha provocado un estado de tensión y desazón” que les “aboca a tomar una decisión drástica pero coherente” con sus principios.

“En un contexto de paulatina pérdida de afiliados provocada por estas actitudes y ante el inminente proceso electoral que se nos avecina, no entendemos cómo la actual Secretaría de Organización ha dinamitado cualquier tipo de puente o colaboración con una JD que representa más del 50% de los afiliados de la provincia de Córdoba, todo ello con el beneplácito implícito de la dirección regional de nuestro partido. Y como esta JD considera que son momentos de unión y suma en lugar de división y resta, como dice el refrán, dos no bailan si uno no quiere”, señalan.

Por todo ello, afirman, toman “la dolorosa pero coherente decisión de dimitir en bloque” como Junta Directiva, no sin antes recordar que son “el único órgano elegido por votación de los afiliados”. “Esto no es un adiós sino un hasta pronto y seguro que nos encontraremos en otros ámbitos de la vida”, se despiden.