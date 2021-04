La Junta confirma casos de la variante B1258 "más contagiosa" en Córdoba

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha confirmado que hay una nueva variante "más contagiosa", la B1258, que se ha declarado al Centro Nacional de Microbiología y se ha enviado información a la Unión Europea para tipificarla y de la que constan 16 casos en Andalucía, en concreto en Almería, Córdoba y Málaga.

Asimismo, Aguirre ha informado del primer caso importado de variante brasileña del SARS-CoV-2 en Andalucía, concretamente en Sevilla. Se trata de un caso importado, ha precisado, añadiendo que habían viajado desde Brasil a Sevilla y en esta se contagió un conviviente, siendo el primer caso procedente de Brasil, según ha dicho el consejero en un foro SUR celebrado este viernes.

"Este virus tiene mucha capacidad de mutación y nos preocupa cuando la variante es más contagiosa. Cuando tiene mayor capacidad de afectación clínica, mayor morbimortalidad, empieza a preocuparnos. Y cuando es menos sensible a la inmunidad adquirida, bien por vacunación o por haber pasado la infección, empieza a precouparnos", ha enfatizado el consejero andaluz.

Aguirre ha agregado que actualmente en Andalucía, además de las anteriores, hay siete casos de la variante sudafricana localizados y cuatro por contagio entre ellos. De estos once, diez está en curación sin secuelas y uno ingresado en Córdoba; mientras que de la de Uganda hay cuatro casos, con uno fallecido y el resto en curación sin secuelas.

"Tenemos muchas variables a la hora de ver la evolución de la pandemia, de ahí que pidamos muchísima prudencia y mantener las medidas higiénico-sanitarias y de prevención", ha finalizado.

