IU tendrá el número uno de la lista de Sumar en Córdoba para el 23J

Izquierda Unida (IU) tendrá el número uno de la lista al Congreso de la coalición Sumar en la provincia de Córdoba para las elecciones generales del 23 de julio.

Así se recoge en el acuerdo al que ha llegado Izquierda Unida para formar parte del proyecto político que lidera la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. En la negociación IU ha acordado decidir el número uno por Córdoba y Málaga, el dos por Sevilla, el uno por Tarragona y el tres por Valencia, según avanzaba eldiario.es.

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ya avanzó tras las elecciones municipales de mayo que su formación se ponía “con todas sus fuerzas municipalistas” a “disposición del proyecto Sumar” para las elecciones generales del 23J. En los comicios locales, bajo la marca Con Andalucía, IU y Podemos fueron en listas conjuntas, si bien de los 129 concejales obtenidos por esta marca en la provincia, 127 fueron de Izquierda Unida, obteniendo nueve alcaldías con mayoría absoluta.

Con esa fortaleza en la correlación de partidos de la izquierda como carta de presentación en la provincia de Córdoba, Izquierda Unida vuelve a recuperar el liderazgo en la candidatura para las elecciones generales, después de que en las anteriores el número uno lo ocupada la actual líder de Podemos en Andalucía, Martina Velarde.

De hecho, el nombre que más suena para ser el candidato número uno es precisamente Sebastián Pérez, actual coordinador provincial de IU en Córdoba. Pérez ya concurrió como número cinco a las últimas elecciones andaluzas, que también lideró Podemos.

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha sido el encargado de anunciar que su formación había llegado a un acuerdo con Sumar. “Quiero comunicar que hemos alcanzado un acuerdo con Sumar para concurrir en las próximas elecciones generales”, avanzaba en redes sociales. Garzón ha asegurado que IU “tendrá diputados y diputadas en el futuro grupo parlamentario que trabajarán con autonomía y coordinadamente con el resto del grupo” que logre Sumar.

