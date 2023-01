La iniciativa cordobesa Pax Patios de la Axerquía entra en la lista europea 'Good practices'

La estrategia PAX-Patios de la Axerquía es una de las iniciativas reseñadas en el listado europeo de Good practices (Buenas prácticas) por parte de los European Heritage Awards, un proyecto que lleva desde 2020 reseñando políticas e iniciativas en materia de patrimonio cultural y soluciones innovadoras para preservar los bienes del patrimonio cultural.

Desde principios de enero, la lista de Good Practices incluye a PAX-Patios de la Axerquía, a la que identifica como Un laboratorio verde y social en la ciudad. “Partiendo de la red histórica de casas patio de Córdoba, PAX es una iniciativa social que pretende estimular la renovación urbana con innovación social. La cooperativa propone mantener un uso residencial de este patrimonio urbano específico rehabilitando los patios, así como las técnicas de construcción y las tradiciones vivas que lo acompañan”, explican sobre el proyecto.

Para ello, detallan que PAX ha impulsado talleres, formación y laboratorios locales con los habitantes, así como “capacita a asociaciones de vecinos y grupos de residentes para hacer que el patrimonio arquitectónico y social de Córdoba siga vivo”.

La lista de Good practices de la European Heritage identifica buenas prácticas de ciudades y regiones de la Unión Europea y apoya el intercambio de experiencias mediante el contacto directo entre administraciones rurales, locales, regionales y nacionales, así como expertos (sociedad civil, ONG, organizaciones locales, urbanistas, arquitectos, etc.) durante visitas temáticas de aprendizaje entre iguales.

El año pasado, esta estrategia fue una de las galardonadas por la Comisión Europea y Europa Nostra en los Premios Europeos 2022 del European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Además, el proyecto también ha sido reconocido por la Faro Convention de Faro y por el el World Monuments Fund.

