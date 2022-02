Un grupo ciudadano recoge cientos de kilos de basura en el balcón del Guadalquivir

Una decena de voluntarios adscritos al grupo ciudadano Córdoba 21, que cuenta con más de 700 seguidores en Facebook, han participado este sábado en una limpieza de desperdicios en la zona de la Ribera.

Concretamente, los voluntarios, entre los que había estudiantes de la Universidad de Córdoba, han retirado cientos de kilos de basura del balcón Guadalquivir y de un aparcamiento del parque de Miraflores, según han indicado en el grupo. "Un logro increíble en 3 horas", afirmaba el promotor de esta iniciativa, el alemán Jochen Dech, que lleva meses organizando este tipo de limpiezas ciudadanas.

Además, este ciudadano, que ha denunciado en numerosas ocasiones la suciedad en la zona de la Ribera a través de las redes sociales, mantuvo el viernes una reunión con la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticia más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!