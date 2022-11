Los gorriones reinan en las cajas nido del Campus Rabanales, cuya ocupación supera por primera vez el 30%

Miembros del Programa de Voluntariado Ambiental del Aula de Sostenibilidad, junto con voluntarios del grupo local de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en Córdoba han llevado a cabo la revisión anual de las 60 cajas nido instaladas en el Campus de Rabanales. El resultado de este año arroja una ocupación que por primera vez supera el 30%, siendo destacable la mayor utilización de estas cajas por parte de gorriones.

Este es el séptimo año de revisión y los datos de ocupación de las cajas nido han quedado rozando el 32%, por encima de la media de los seis años anteriores, 23%. Las especies que han construido nido en estas cajas han sido gorrión, herrerillo y carbonero, por este orden, siendo consistente con los datos de años anteriores. Estas especies de aves son de vital importancia para el ecosistema, ya que, debido a su dieta insectívora, depredan sobre multitud de arañas e insectos, manteniendo las poblaciones en equilibrio.

Sigue siendo reseñable la importante utilización de las cajas nido por parte de gorriones, incluso con dobles ocupaciones y puestas en algunas cajas. El gorrión es un ave cuyas poblaciones están disminuyendo de forma alarmante. Según datos de SEO/BirdLife, se han perdido 8 millones de ejemplares en los últimos 20 años en España. Es por ello por lo que favorecer la reproducción de estas aves es una contribución para detener esta tendencia.

Las cajas nido ubicadas en el Campus de Rabanales se instalaron el 17 de diciembre de 2015, en una actividad del Aula de Sostenibilidad en colaboración con SEO-Córdoba en la que se contó con la ayuda de una docena de voluntarios. Este proyecto busca favorecer la biodiversidad presente en el Campus y forma parte de la colaboración del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba con distintas organizaciones conservacionistas y ecologistas.

