Flora alcanza las 124.000 visitas en sus primeros días

La semana pasada Flora Festival Internacional de las Flores abría al público los patios en los que se ramifica (el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, el Patio Central del Palacio de Orive, el Patio Segundo del Museo Arqueológico y el Patio de los Naranjos de la Mezquita - Catedral de Córdoba) para mostrar al mundo las instalaciones site-specific de de los artistas internacionales a concurso que han participado en esta quinta edición –Cordero Atelier (España), Emma Weaver (Reino Unido), Kokon (España), Maurice Harris (Estados Unidos) y Yuji Kobayashi (Japón)– así como para enseñarnos otras formas de mirar el arte Floral a través de un programa con actividades paralelas para todo tipo de públicos.

La acogida ha sido insuperable: durante los cuatro primeros días de exhibición –y a pesar de la lluvia de los dos primeros días– se han alcanzado las 124.000 visitas. Se trata de una cifra similar a la del año pasado, repitiendo el máximo histórico de visitas del festival alcanzadas durante la edición de 2021.

El éxito de afluencia es uno de los temas que se ha destacado en la visita institucional que este martes 25 de octubre han realizado organizadores e impulsores del mayor festival de arte contemporáneo floral del mundo. Durante la visita, los responsables de las diferentes organizaciones e instituciones relacionadas con Flora han conocido de cerca las instalaciones artísticas de este año y se han hecho una foto de familia en el Patio Central del Palacio de Orive, junto a Ovidio de Kokon, la instalación ganadora del I Premio en Flora 2022.

