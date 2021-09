Familias de 19 escolares denuncian que les asignan un instituto alejado y no elegido pese a tener cerca el IES Trassierra

"La Delegación de Educación obliga a 19 niños a cursar 1º de ESO en centros alejados y no elegidos por las familias". Así de rotundas se muestran las familias de estos 19 estudiantes que empiezan ahora la enseñanza Secundaria -13 de ellos proceden del CEIP La Aduana y otros 6 de otros centros-, que "se encuentran a tres días de empezar el curso sin la nueva línea en el IES Trassierra anunciada antes del proceso de escolarización", denuncian en un comunicado.

Las familias afectadas explican que, actualmente, se ha reubicado a estos 19 estudiantes "en centros que se encuentran a más de 2 kilómetros" de sus domicilios, pese a que en febrero se anunció que estaba previsto ampliar con una línea más el IES Trassierra, que se encuentra en su entorno.

"Todo empezó en febrero, cuando el equipo directivo del IES Trassierra informó a las familias y a los niños de sus centros adscritos que estaba previsto ampliar en una línea la oferta educativa del centro, dando a entender con ello (y así se transmitió a las familias) que todos los que solicitasen el acceso en primera opción podrían entrar aunque inicialmente se superase el porcentaje de adscripción, al igual que había ocurrido en años anteriores. Se generó una lista de espera de 19 alumnos, a los que en julio se les comunicó que no habría nueva línea porque 8 alumnos de un centro adscrito no habían formalizado su matrícula, y por tanto el número de alumnos propios del centro cumplían la ratio y Planificación había determinado que era innecesaria", relatan.

En ese sentido, explican que a sus hijos, en la lista de espera, se les adjudicó plaza en otros centros, distantes más de 2 kilómetros del IES Trassierra, "centros que no son los elegidos como prioritarios por las familias y cuya distancia a la que se encuentran dificultan el obligado cuidado parental y la conciliación laboral y familiar en cuanto imponen unos desplazamientos onerosos".

Entre la casuística de estos escolares hay familias cuyo domicilio se encuentra a menos de 100 metros del IES Trassierra y se le ha adjudicado un centro a más de 3 kilómetros, indican, "alumnos que estarán obligados a desplazarse a tempranas horas y sin transporte público directo que enlace con los centros asignados, a pesar tener un IES mucho más cercano; y algunos de ellos tendrán que hacerlos solos (a pesar de su edad) debido al horario laboral de sus padres".

Asimismo, cuentan que a otras familias se le han asignado centros que ni siquiera habían solicitado como subsidiarios, e incluso un error de forma ha relegado a la lista de espera a un niño con un hermano ya matriculado en el centro.

Recuerdan que, reunidos los padres y madres el pasado 22 de julio con la Delegada de Educación, la Jefa de Planificación y el Director del IES Trassierra, "se recalcó que con los alumnos matriculados, las líneas se encontraban dentro de la ratio, pero que todavía había que tener en cuenta los exámenes de septiembre. Si se producían un elevado número de 'no-promociones', se volvería a estudiar la idoneidad de activar la nueva línea. Los padres pusimos de manifiesto que la situación de desamparo e intranquilidad que estábamos sufriendo las familias se había producido por un defecto en el sistema de control y verificación del procedimiento de escolarización obligatoria, que con ello no se ha velado por los derechos e intereses de los alumnos, tanto esos 8 referidos, como de los 19 que esperaban entrar gracias a la línea anunciada por el propio centro".

"¿Han jugado con la esperanza e ilusión de los niños?"

Pero, este mismo viernes 10 de septiembre, con los exámenes ya finalizados y cumplido el plazo de reclamación a los mismos, se ha informado a los padres que en septiembre se han producido las 'no-promociones' esperadas (14), pero que con ello están ocupadas 26 plazas por línea (130), "haciendo imposible la activación de la nueva línea por encontrarse dentro de los ratios (el máximo serían 137 alumnos)". "¿Las cifras y esperanzas que nos dieron en la reunión de julio en Delegación no eran ciertas?¿Han estado jugando con las esperanza e ilusiones de los niños?", cuestionan.

Además, también informan de que a partir del día 15 de septiembre -inicio de las clases en Secundaria- pierden validez las listas de espera y que a los 8 niños de Obispo Osio es Planificación quien les asignará una reubicación. "Los padres nos tememos que Delegación adjudique a partir del 15 a esos 8 niños “su plaza” en el IES Trassierra en un procedimiento que podrá ser legal pero no ético, y en el que ya no contarán nuestros hijos".

Así, dicen que, "por no abrir una línea, cuya necesidad ya estaba aceptada en las previsiones que se hicieron en marzo y que se ha comprobado que fueron certeras, los alumnos deberán asistir a clase en condiciones de saturación máxima de la ratio en unos momentos de pandemia que todavía son demasiado preocupantes e impidiendo que se cumplan las recomendaciones de distancia social en las clases al incrementar el número de alumnos por aula. No abrir una línea no solo perjudica a los alumnos propios, sino que además se está impidiendo el acceso de los 19 niños de la lista de espera al centro que sus familias deseaban y habían elegido por proximidad, conciliación o interés en el proyecto de centro, siendo la mayoría de los niños, además, procedentes de un centro adscrito con creciente implantación en el barrio".

Por ello, las familias afectadas consideran que "se está vulnerando nuestro derecho a elegir la educación pública que deseamos, y que no admitimos que se haya estado jugando con nuestros hijos. El sistema educativo tiene como objetivo facilitar la admisión y el aprendizaje de los alumnos en todos los niveles educativos, y consideramos que la Administración no ha velado por el cumplimiento de estos objetivos, por lo que los padres afectados no descartamos iniciar las acciones que consideremos más adecuadas para evitar que se conculquen los derechos de nuestros hijos".